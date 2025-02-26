Уникайте цих відтінків: 6 кольорів стін, які роблять вітальню меншою

Підібрати вдалий колір для вітальні – це дуже важливе завдання. Він має бути одночасно затишним та ефектним і при цьому доповнювати весь інтер'єр. Та найбільша помилка – обрати колір, який візуально зменшить простір і зробить його замкненим.

У вас може бути насправді велика вітальня, однак невдало підібраний колір стін здатний повністю її зіпсувати і зробити захаращеною та маленькою. Експерти розповіли, яких кольорів варто уникати при виборі фарби для стін вітальні. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Livingetc.

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Невдалі кольори для вітальні

Яскраво-білий

Білий колір – універсальний у дизайні інтер'єру, але завжди важливо правильно обирати відтінок. Багато хто думає, що білий додає простору і повітряності, та насправді яскравий білий колір матиме протилежний ефект.

Яскраво-білий може зробити стіни жорсткими та підкреслити тіні, роблячи простір більш компактним. Для кращої альтернативи виберіть теплий брудно-білий або колір слонової кістки, щоб пом'якшити краї та зробити кімнату цілісною та відкритою,

– сказала дизайнерка інтер'єру Джинджер Кертіс.

Насичений червоний

Цього року насичені та глибокі кольори в тренді, однак слід бути обережним з дозуванням. Червоний колір збагачує інтер'єр лише коли його використовують як акцент. Якщо червоного надто багато – то це зробить простір замкнутим.

Яскраво-жовтий

Яскраво-жовтий колір може підійти для інтер'єру ванної або кухні, однак у вітальні його слід уникати. Річ у тому, що цей відтінок жовтого не сприяє розслабленню. Дизайнери радять обирати приглушений жовтий – масляний, пастельний тощо.



Жовтий колір не варто використовувати у вітальні / Фото Pinterest

Холодний сірий

Холодний сірий колір має багато недоліків у дизайні інтер'єру. Він непривітний, незатишний і ще й до того створює відчуття замкнутості.

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Надмірно прохолодні сірі відтінки можуть зробити простір плоским і замкнутим, особливо в кімнатах зі слабким освітленням. Спробуйте краще теплий сірий, який має глибину та створює більш простору і привабливу атмосферу,

– наголосила Кертіс.



Сіра вітальня / Фото Pinterest

Чорний

Лише дуже сміливі люди пофарбують стіни у чорний колір. Однак дизайнери радять уникати навіть надмірних чорних акцентів. Річ у тому, що цей відтінок поглинає світло і зменшує простір. Краще обирати інші кольори – вугільний, темно-сірий тощо.

Темно-синій

Темно-синій – насправді красивий та розкішний колір. Однак у дизайні вітальні він може мати невдалий вигляд. Якщо ви хочете зберегти відчуття простору та повітряності, краще оберіть блакитний.