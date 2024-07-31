Діпфейки, інфоалібі та теорії змов: чому в соцмережах панує хаос і як від цього вберегтися

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Дезінформація – вірний супутник ворожих режимів, яким треба збити з пантелику народи вільного світу. Цим прийомом постійно користується Росія, поширюючи свою викривлену пропаганду про Україну та західний світ. Цьогоріч Росія активізувала поширення брехні напередодні європейських та американських виборів, а також Олімпіади у Парижі.

Дезінформацією зловживає не лише держава-агресор. Її використовують і в США – зокрема, останній випадок це діпфейк про кандидатку в президенти Камалу Гарріс.

24 Канал розповідає, як в інтернеті можна обдурити тисячі людей та яка ситуація з дезінформацією в Україні.

Ситуація в США. Діпфейк Камали Гарріс

Відмова чинного президента США Джо Байдена балотуватися на другий термін та обрання кандидатки Камали Гарріс, яка є віцепрезидентом, викликало хвилю мемів в інтернеті.

Прихильники Гарріс соцмережах зосередилися на кумедних моментах з промов віцепрезидентки за останні роки. Наприклад, "ви що, впали з кокосової пальми?". Тим часом прихильники Дональда Трампа розповсюдили в соцмережах маніпулятивні матеріали з фейковою промовою Гарріс.

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Однак деякі прихильники кандидата в президенти від Республіканської партії Дональда Трампа обрали інший шлях: розповсюдили в соціальних мережах маніпульовані ЗМІ, демонструючи фальшиву промову, яку Камала Гарріс так і не виголосила.



Камала Гарріс / Колаж 24 Каналу

На відео, що стало вірусним у TikTok і мережі X, Камала Гарріс виступає перед натовпом. Однак кліп є діпфейком – він був відредагований, а аудіо замінено голосом клону, згенерованим ШІ.Діпфейк містив справжнє відео, на якому Гарріс виступає перед аудиторією в Університеті Говарда у 2023 році.

Згодом організація Media Matters for America опублікувала звіт про вірусний ролик, що отримав мільйони переглядів у TikTok. Невдовзі після публікації звіту TikTok видалив дописи, а також фальшиве аудіо з платформи.

TikTok має чітку політику проти шкідливого контенту, створеного штучним інтелектом, і неправдиво відредагованих медіа, і активно видаляє цей контент, водночас співпрацюючи з фахівцями з перевірки фактів, щоб оцінити точність контенту на TikTok у режимі реального часу,

– заявив представник соцмережі на запит видання Mashable.

Це не перший випадок, коли дипфейк Камали Гарріс поширюється в соцмережах, – те саме трапилося торік.

"Сьогодні є сьогодні, а вчора було сьогодні вчора, – невиразно вимовляє дивну цитату Камала Гарріс у вірусному дипфейку. – Завтра буде сьогодні завтра. Тож живіть сьогодні, щоб майбутнє сьогодні було таким, як минуле сьогодні, яким воно є завтра". Насправді віцепрезидентка ніколи цього не казала.

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На відміну від оригінального відео, у діпфейку навколо рота Гарріс можна помітити "цифровий шум", що свідчить про редагування промови. Крім того, у фейку немає ні фонового шуму, ні галасу натовпу.

Поширення фейків у соцмережі X

Не дивно, що в соцмережі X, яка належить Ілону Маску, ймовірному майбутньому раднику Трампа за умови перемоги останнього, ролик досі не видалено. Крім того, сам Ілон Маск опублікував фейкове відео з нібито передвиборчою кампанією Гарріс.

Спочатку відео з гаслами кампанії вийшло на сторінці в X, пов'язаній із консервативним подкастером Крісом Кольсом, і було позначене як пародія. Однак Маск лише дописав у репості "Це дивовижно", не зауваживши, що відео неправдиве.

Ґевін Ньюсом, губернатор-демократ Каліфорнії, відреагував на допис Маска, заявивши, що публікація відео "має бути незаконною" і що він незабаром підпише законопроєкт про заборону такого контенту. Маск відповів на це, що "пародія в Америці не заборонена".

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Що з дезінформацією в Україні

До дезінформації американського виборця вдається і Росія, поширюючи брехню про вибори за допомогою штучного інтелекту. Про це повідомили в Офісі директора національної розвідки США, пише AP.До Росії долучається Іран, а Китай діє обережно, кажуть в американській розвідці. Зокрема, на замовлення росіян було створено фейкові сайти та акаунти в соцмережах для поширення російської дезінформації з питань імміграції, злочинності та війні в Газі.

До загальносвітових конспірологічних чи дезінформаційних тенденцій – спочатку на тему пандемії та вакцинації, а згодом з використанням штучного інтелекту – в Україні додається вплив Росії. Це безліч тем: воєнні злочини, застосування зброї, поводження з військовополоненими, економічна та енергетична ситуації.

Один з методів Росії – інформаційне алібі, пояснюють у Центрі протидії дезінформації. Це превентивне звинувачення однією стороною іншої в діях, які будуть вчинені нею ж. Серед випадків інформаційного алібі – повідомлення про те, що Україна нібито планує підрив драмтеатру у Маріуполі, про загрозу на залізниці у Краматорську, про можливий обстріл колонії в Оленівці, де утримували полонених. Все це було зроблено напередодні терактів, влаштованих у цих місцях Росією.

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Також агресор поширює неправдиву інформацію про українських біженців. У Центрі протидії дезінформації виявили три основних напрями такої інформації:

демонізація українських біженців, спрямована на європейську аудиторію;

демонізація країн ЄС у питанні підтримки українських біженців, спрямована на російську та українську аудиторії;

позиціювання Росії як найкращого прихистку для українських біженців.

Російські пропагандисти поширюють брехню про Україну через сотні телеграм-каналів, TikTok-акаунтів, сторінок в X.

Як не піддаватися дезінформації

Інтернет та соцмережі переповнені неправдивою інформацією, і часто її важко відрізнити від правди, особливо, якщо користувач – "не в контексті". Якщо у вас виникає сумнів щодо правдивості поширеної інформації, варто вдатися до таких кроків: