"Нам теж зняти шоломи?": військові на фронті записали відео на підтримку Гераскевича

Міжнародний олімпійський комітет дискваліфікував українського скелетоніста Владислава Гераскевича через "шолом пам'яті". Натомість спортсмен отримав величезну підтримку.

Зокрема, підтримали Гераскевича військові. У 2 батальйоні "Лицарі степу" 122 ОБр опублікували відповідне відео.

Як військові підтримали Гераскевича?

Військові записали ролик на підтримку Владислава Гераскевича.

Нам теж зняти шоломи? Оборона – не "порушення". Підтримайте Гераскевича! Стійте пліч-о-пліч з нами. Будьте з Україною!

– закликали військові.

Вони наголосили, що українські спортсмени, воїни та народ України – одне ціле.

"Лицарі степу" підтримали Владислава Гераскевича: дивіться відео

"Де б ми не вели боротьбу: на олімпійській арені чи на полі бою – ми боремось за правду та за свободу", – зазначили у батальйоні.