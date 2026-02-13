Зокрема, підтримали Гераскевича військові. У 2 батальйоні "Лицарі степу" 122 ОБр опублікували відповідне відео.
Як військові підтримали Гераскевича?
Військові записали ролик на підтримку Владислава Гераскевича.
Нам теж зняти шоломи? Оборона – не "порушення". Підтримайте Гераскевича! Стійте пліч-о-пліч з нами. Будьте з Україною!
– закликали військові.
Вони наголосили, що українські спортсмени, воїни та народ України – одне ціле.
"Лицарі степу" підтримали Владислава Гераскевича: дивіться відео
"Де б ми не вели боротьбу: на олімпійській арені чи на полі бою – ми боремось за правду та за свободу", – зазначили у батальйоні.
Дискваліфікація Гераскевича: що відомо
МОК ухвалив рішення про дискваліфікацію Гераскевича 12 лютого. На це скелетоніст одразу подав апеляцію у Спортивний арбітражний суд (CAS).
Але рішення залишилося незмінним. "Шолом пам'яті" IBSF та МОК визнали "таким, що не відповідає Олімпійській хартії та Керівним принципам щодо вираження поглядів спортсменів".
Спортивний юрист Євген Пронін зазначив, що цей випадок ставить прецедент щодо того, як спортивні органи можуть інтерпретувати свободу вираження на Олімпійських іграх порівняно з внутрішніми правилами МОК.