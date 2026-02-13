В частности, поддержали Гераскевича военные. У 2 батальоне "Рыцари степи" 122 ОБр опубликовали соответствующее видео.

Как военные поддержали Гераскевича?

Военные записали ролик в поддержку Владислава Гераскевича.

Нам тоже снять шлемы? Оборона – не "нарушение". Поддержите Гераскевича! Стойте бок о бок с нами. Будьте с Украиной!

– призвали военные.

Они отметили, что украинские спортсмены, воины и народ Украины – одно целое.

"Рыцари степи" поддержали Владислава Гераскевича: смотрите видео

"Где бы мы ни вели борьбу: на олимпийской арене или на поле боя – мы боремся за правду и за свободу", – отметили в батальоне.