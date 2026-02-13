В частности, поддержали Гераскевича военные. У 2 батальоне "Рыцари степи" 122 ОБр опубликовали соответствующее видео.
Как военные поддержали Гераскевича?
Военные записали ролик в поддержку Владислава Гераскевича.
Нам тоже снять шлемы? Оборона – не "нарушение". Поддержите Гераскевича! Стойте бок о бок с нами. Будьте с Украиной!
– призвали военные.
Они отметили, что украинские спортсмены, воины и народ Украины – одно целое.
"Рыцари степи" поддержали Владислава Гераскевича: смотрите видео
"Где бы мы ни вели борьбу: на олимпийской арене или на поле боя – мы боремся за правду и за свободу", – отметили в батальоне.
Дисквалификация Гераскевича: что известно
МОК принял решение о дисквалификации Гераскевича 12 февраля. На это скелетонист сразу подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).
Но решение осталось неизменным. "Шлем памяти" IBSF и МОК признали "таким, что не соответствует Олимпийской хартии и Руководящим принципам по выражению взглядов спортсменов".
Спортивный юрист Евгений Пронин отметил, что этот случай ставит прецедент относительно того, как спортивные органы могут интерпретировать свободу выражения на Олимпийских играх по сравнению с внутренними правилами МОК.