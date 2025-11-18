Підрив залізниці у Польщі – небезпечний сигнал: експерт сказав, що може готувати Росія
- У Польщі пошкодили залізницю, важливу для постачань військової допомоги в Україну, у причетності підозрюють українців, пов'язаних з російськими спецслужбами.
- Ще у 2021 році Росія відкрито заявила, що хоче здійснювати військово-технічні заходи у Європі.
У Польщі пошкодили частину залізниці на маршруті, який є важливий для постачань військової допомоги в Україну. Прем'єр Польщі повідомив, що до цього можуть бути причетні українці, які співпрацювали з російськими спецслужбами.
Немає сумнівів щодо того, що Росія продовжить провокувати та готова на різні диверсії. Про це в ефірі 24 Каналу розповів керівник безпекових програм Центру Глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук, зауваживши, що варто лише згадати заліт дронів у Польщу.
До теми Польща фіксує вже кілька диверсій на залізниці, що забезпечує поставки Україні, – Rzeczpospolita
Що задумали росіяни?
Лише через кілька місяців після порушення повітряного простору, начальник Генерального штабу Польщі відверто висловився про цей інцидент. За його словами, після додаткового обстеження виявилося, що загроза від зальоту безпілотників була значно серйознішою, ніж вважалося. Більшість дронів мали бойову частину.
Я не знаю, що вже тоді буде сигналом Польщі. У Європі говорять про ці сигнали, бо не хочуть визнавати, що Росія уже перебуває з ними у стадії війни,
– наголосив Павло Лакійчук.
Ще у грудні 2021 року у Кремлі оголосили, що здійснюватимуть військово-технічні заходи. Тоді всі вирішили, що це попередження Україні, але насправді Росія хотіла дестабілізувати Європу. Відтоді країна-агресорка тільки збільшує градус напруги.
У Європі реальніше дивляться на війну
Європейські політики дедалі раціональніше ставляться до можливого конфлікту. Але вони не можуть дозволити собі відверто говорити про це з суспільством. Коли військові доповідають політикам, що Росія готова до нападу, то вони, як правило, кажуть населенню, що посилять оборону, що у них ще є час. Але це не є остаточна правда.
Темпи, якими росіяни підіймають ставки, залишають дедалі менше місці для маневру. Постає питання виживання народу, виживання всієї Європи, тому наші партнери починають говорити відвертіше,
– зауважив Павло Лакійчук.
За оновленою інформацією, ЗМІ дізналися, що вибух могли ініціювати за допомогою мобільних телефонів. Вони також зазначають, що влада країни вже знає, хто придбав дві сім-карти для телефонів, які використовували, для підриву вибухівки на залізничній лінії Варшава – Люблін.
Останні новини про підрив на залізниці
- Польський прем'єр Дональд Туск заявив, що до пошкодження колії причетні двоє українців. Вони тривалий час були пов'язані з російськими спецслужбами. За словами Туска, підозрювані прибули у Польщу з Білорусі та після виконання злочину одразу втекли.
- Перед тим, речник міністра польської безпеки повідомив, що терористичний акт підготували “спецслужби зі Сходу". Він додав, що вся інформація має залишатися конфіденційною, хоча російські офіцери дуже б хотіли її дізнатися.
- Про пошкодження залізниці, якого перевозили допомогу Україні, стало відомо 16 листопада. Це відбулося на поблизу села Жичин. Про звук вибуху повідомляли місцеві ще ввечері 15 листопада, але тоді правоохоронці не зафіксували нічого підозрілого. Вранці машиніст помітив підрив.