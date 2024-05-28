Головного редактора "Економічної правди" тримали в ТЦК добу: що насправді відбулось

Вдень, 27 травня, повідомили, що головного редактора "Економічної правди" Дмитра Дєнкова близько доби утримували в ТЦК в Одеській області. Врешті-решт журналіст пояснив, у чому причина.

Дмитро Дєнков заявив, що вже незабаром він долучиться до підрозділу Збройних Сил України. Про це журналіст повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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Що розповів головний редактор "Економічної правди"

Український журналіст у своєму дописі повідомив, що перебував у Білгород-Дністровському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. І вже скоро він долучиться до лав Сил оборони України.

Друзі, дуже дякую за підтримку. Я ще ніколи подібного не відчував. Зі мною все гаразд, ми порозумілись з Білгород-Дністровським ТЦК і я незабаром долучусь до підрозділу, до якого хотів ще до цього інциденту. Незабаром розповім. Це кращий для мене варіант,

– написав він.

Станом на цю хвилину жодних додаткових деталей стосовно цієї ситуації оприлюднено не було. Однак вочевидь Дмитро Дєнков розповість про це детальніше згодом.

Що цьому передувало

Головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва повідомила, що співробітники територіального центру комплектування та соціальної підтримки міста Білгород-Дністровський, що в Одеській області, близько доби утримують головного редактора "Економічної правди" Дмитра Дєнкова.

За даними журналістки, Дєнкова затримали, забрали телефон та всі засоби зв’язку. Близько доби з ним неможливо було зв'язатися. Вона додала, що встановити місцеперебування Дєнкова вдалося лише після того, як батьки подали заяву в поліцію на розшук.

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