Главного редактора "Экономической правды" держали в ТЦК сутки: что на самом деле произошло

Днем, 27 мая, сообщили, что главного редактора "Экономической правды" Дмитрия Денкова около суток удерживали в ТЦК в Одесской области. В конце концов журналист объяснил, в чем причина.

Дмитрий Денков заявил, что уже вскоре он присоединится к подразделению Вооруженных Сил Украины. Об этом журналист сообщил на своей странице в Facebook.

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Что рассказал главный редактор "Экономической правды"

Украинский журналист в своей заметке сообщил, что находился в Белгород-Днестровском территориальном центре комплектования и социальной поддержки. И уже скоро он присоединится к рядам Сил обороны Украины.

Друзья, большое спасибо за поддержку. Я еще никогда подобного не чувствовал. Со мной все в порядке, мы нашли общий язык с Белгород-Днестровским ТЦК и я вскоре присоединюсь к подразделению, к которому хотел еще до этого инцидента. Скоро расскажу. Это лучший для меня вариант,

– написал он.

По состоянию на эту минуту никаких дополнительных деталей относительно этой ситуации обнародовано не было. Однако очевидно Дмитрий Денков расскажет об этом подробнее позже.

Что этому предшествовало

Главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева сообщила, что сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки города Белгород-Днестровский, что в Одесской области, около суток удерживают главного редактора "Экономической правды" Дмитрия Денкова.

По данным журналистки, Денкова задержали, забрали телефон и все средства связи. Около суток с ним невозможно было связаться. Она добавила, что установить местонахождение Денкова удалось только после того, как родители подали заявление в полицию на розыск.

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