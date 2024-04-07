Напомним, что Служба безопасности Украины и Министерство обороны проверяют информацию "Слідства.Інфо" о том, что их журналисту Евгению Шульгату пытались вручить повестку по указанию представителя спецслужбы.
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Реакция Сухопутных войск
Отмечается, что 6 апреля 2024 года, на сайте и YouTube-канале интернет-медиа "Слідство.Інфо" был обнародован материал о вручении повестки журналисту указанного СМИ представителями одного из районных в Киеве ТЦК и СП. Материал был распространен в социальных сетях и приобрел общественный резонанс.
В Командовании сообщили, что сейчас по данному факту проводится служебная проверка для установления всех обстоятельств происшествия.
Кроме этого, от редакции Интернет-медиа "Слідство.Інфо" поступил журналистский запрос по указанному событию, ответ на который будет предоставлен в соответствии с руководящими документами и действующим законодательством,
– говорится в сообщении.
Главнокомандующий ВСУ также отреагировал на ситуацию
- Главнокомандующий Вооруженных Сил отметил, что результаты проверки, которую поручили провести генералу-лейтенанту Александру Павлюку, определит дальнейшую судьбу этого дела. Он является командующим Сухопутных войск.
- Сырский отметил, что ВСУ осуждают любые случаи нарушений со стороны военных должностных лиц, благодаря украинским СМИ за антикоррупционную деятельность.
- В то же время он акцентировал на важности вклада журналистов в борьбу с российскими захватчиками. И речь идет не только о противостоянии в информационном пространстве, но и – на поле боя.