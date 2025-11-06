Має рідкісну хворобу, – екстренер Дмитра Пищикова, який супроводжував Анджеліну Джолі

Дмитро Пищиков, якого затримали військовослужбовці ТЦК під час супроводу акторки Анджеліни Джолі, виявився кандидатом у майстри спорту з бойового самбо. Він обмежено придатний та має рідкісне захворювання.

Про це розповів в ексклюзивному коментарі 24 Каналу В'ячеслав Шульга, голова обласної федерації з бойового самбо та колишній тренер Дмитра Пищикова.

Що відомо про Дмитра Пищикова?

В'ячеслав Шульга підтвердив, що наразі Пищиков все ще перебуває в ТЦК. Йому вдалося вийти на зв'язок зі своєю дівчиною. Йому шукатимуть військового адвоката.

За словами голови обласної федерації з бойового самбо, комісію Пищиков пройшов у 2025 році. Вона підтвердила, що він обмежено придатний.

Окрім професійних травм спини, у нього рідкісна хвороба суглобів, яка зустрічається раз на 10 тисяч людей.

В'ячеслав Шульга додав, що лікування дороговартісне, ліки потрібно приймати на постійній основі.

Вони затримали, тримають. Для всіх нас несподіванка. Які підстави для цього, я не зрозумів. Він не в розшуку,

– сказав екстренер.

Що відомо про візит Джолі та затримання Пищикова?