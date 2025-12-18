Особистий водій, квартира у Києві та авто на подарунок: чим може похизуватися чиновник з Дніпра

Заступник начальника Придніпровської Держекоінспекції Дмитро Шибко, попри відносно скромну офіційну зарплату, демонструє спосіб життя, який більше пасує доларовим мільйонерам. За даними журналістів, чиновник користується послугами особистого водія, на якого оформлені кілька квартир у престижному ЖК у Дніпрі.

А сам посадовець проживає в елітному заміському комплексі, де оренда значно перевищує його задекларовані доходи. Подробиці розкішного життя чиновника та його оточення розповідає 24 Канал із посиланням на матеріал OBOZ.UA.

До теми Посадовиця податкової на Черкащині "забула" вказати у декларації автопарк на 7 мільйонів

Що відомо про багатства родини Шибка?

Дороге майно Шибка оформлене переважно на членів його родини.

Доньці Дмитра Шибка, Марії, 25 років. У 2022 році, коли їй було 22, на неї оформили чотирикімнатну квартиру площею понад 246 квадратних метрів у центрі Києва (вулиця Богдана Хмельницького) за договором дарування. Нині її вартість оцінюють приблизно у 600 тисяч доларів.

Сину Роману, 32 роки, належить квартира площею 54,4 квадратних метрів на вулиці Бойчука в Києві. У 2016 році, коли йому було 24, на нього оформили BMW 750Li вартістю близько 100 тисяч доларів.

Спершу автомобіль записали на охоронця Держекоінспекції, проте, за даними ДБР, ним користувався сам Шибко-старший. Роман Шибко є адвокатом; журналісти OBOZ.UA намагалися уточнити у нього, чи дійсно автомобілем користувався батько, але відповіді не отримали.

Не менше забезпечений і 85-річний тесть Шибка. У 2021 році на його ім'я зареєстрували частину приміщення площею 334,5 квадратних метрів (орієнтовно 4 мільйони гривень).

Крім того, на ТОВ "Серпень-9", що належить тестю, записали будівлю площею 962,5 квадратних метрів (близько 20 мільйонів гривень). Це лише частина зафіксованих активів, реальні статки родини чиновника залишаються невідомими.

Успішний бізнесмен чи звичайний водій?

Окрему увагу привертає і водій чиновника – Владислав Бордун. За документами він є власником кількох компаній у Дніпрі та володіє двома квартирами загальною площею понад 140 квадратних метрів і паркомісцем в одному з найдорожчих житлових комплексів міста, вартість яких оцінюють приблизно у 250 тисяч доларів.

За офіційними реєстрами Владислав Бордун виглядає як успішний підприємець, який у різні роки володів трьома компаніями. Втім, фактично він працює водієм місцевого посадовця.



Водій Шибка Владислав Бордун / Фото з його Інстаграм-сторінки

У сервісах ідентифікації телефонних номерів контакт Бордуна користувачі позначають як "Владік – водій Дмитра Вітал.", "Влад водій шефа", "Володя по екологах", "Влад водій Шибко".

Як повідомляє OBOZ.UA, Державне бюро розслідувань під час негласних слідчих дій встановило, що Бордун у розмовах зі знайомими заявляв: квартири в ЖК "Панорама", записані на нього, фактично належать його керівнику – Дмитру Шибку. Ці дані фігурують у матеріалах кримінального провадження №757/55802/25-к, яке нині розслідують правоохоронці.

Слідство також не виключає, що на водія оформлювали не лише елітне житло. Бордун є власником ТОВ "Листопад-9" (нині в стадії припинення) та раніше володів ТОВ "Серпень-9". Цікаво, що остання з перелічених компанія раніше належала дружині чиновника Юлії Шибко, а згодом її переписали на 85-річного тестя посадовця – Юрія Денисова.

Чим займаються підлеглі чиновника?

Тим часом у підлеглої Шибка під час обшуків правоохоронці виявили 800 тисяч доларів та 210 тисяч євро.

За версією слідства, в екоінспекції могла діяти схема: посадовці самі ініціювали скарги на підприємства з утилізації відходів, проводили перевірки, а згодом пропонували або співпрацю з пов'язаними фірмами, або сплату значних штрафів.

На що витрачається сам Шибко?

Офіційний дохід Дмитра Шибка до оподаткування становить менш ніж 43 тисячі гривень на місяць. Водночас лише оренда будинку в елітному комплексі "Рівер-Клаб", де він проживає, обходиться щонайменше удвічі дорожче. Нерухомість оформлена на киянку Юлію Мілованову.

Дмитро Шибко також витрачає кошти на компенсації. У березні 2025 року він пошкодив автомобіль Mercedes-Benz GLC 200, яким користувалася його знайома, дніпровська косметологиня Марина Лазарєва. За даними поліції, чиновник не впорався з керуванням і перебував у стані алкогольного сп'яніння, алкотест проходити відмовився.

Щоб відшкодувати збитки, Шибко придбав для Лазарєвої новий Mercedes-Benz вартістю 4,56 мільйона гривень із додатковими опціями на 74 тисячі гривень (понад 110 тисяч доларів). Для порівняння, його офіційні доходи за десятиліття не досягали цієї суми.



Марина Лазарєва / Фото з її Фейсбук-сторінки

Дмитра Шибка вже затримували за нібито хабар у 2019 році, коли він очолював обласну Держекоінспекцію. Тоді справа не отримала продовження, а він зберіг посаду. Ймовірно, без широкого розголосу нові скандали також можуть залишитися без наслідків, а кримінальні провадження – закриті через формальні причини.

Більше подібних розслідувань