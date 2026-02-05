5-річний син чернівецького депутата став власником золотих злитків: хто їх йому подарував

Олександр Воронич віком 5 років уже має власні золоті злитки. Їхня загальна вартість сягає 53 тисяч гривень.

Про це свідчать дані електронної декларації його батька, а за сумісництвом депутата Чернівецької районної ради. Саме він і зазначив, що золото належить хлопцю.

Звідки в дитини золоті злитки та який дохід сім'ї депутата?

За даними декларації, у 2024 році дружина депутата придбала спеціальний вантажний автопідйомник-телескоп на базі ГАЗ 5312 1992 року випуску за 272 тисяч гривень.

Сам Воронич того ж року вклав у криптовалюту 500 тисяч гривень. Його офіційні доходи за 2024 рік включають зарплату в приватному підприємстві в сумі 145 тисяч гривень. Дружина ж заробила 102 тисячі гривень.

Готівкою депутат тримає 76 тисяч доларів та 1,7 мільйона гривень, його дружина володіє 16,5 тисячами доларів і 128 тисячами гривень.



Найцікавішою ж стала ситуація з золотим "скарбом" малолітнього сина Воронича. На нього зареєстровані дороговартісні злитки, що оцінюються в десятки тисяч гривень.



Коментуючи ситуацію з майном сина, Дмитро Воронич пояснив, що золоті зливки на суму близько 52 тисяч гривень хлопчику подарували бабуся та дідусь на п'ятий день народження.

