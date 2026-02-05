5-річний син чернівецького депутата став власником золотих злитків: хто їх йому подарував
- 5-річний син депутата Чернівецької районної ради Дмитра Воронича володіє золотими злитками.
- Їх дитині нібито подарували.
Олександр Воронич віком 5 років уже має власні золоті злитки. Їхня загальна вартість сягає 53 тисяч гривень.
Про це свідчать дані електронної декларації його батька, а за сумісництвом депутата Чернівецької районної ради. Саме він і зазначив, що золото належить хлопцю.
Звідки в дитини золоті злитки та який дохід сім'ї депутата?
За даними декларації, у 2024 році дружина депутата придбала спеціальний вантажний автопідйомник-телескоп на базі ГАЗ 5312 1992 року випуску за 272 тисяч гривень.
Сам Воронич того ж року вклав у криптовалюту 500 тисяч гривень. Його офіційні доходи за 2024 рік включають зарплату в приватному підприємстві в сумі 145 тисяч гривень. Дружина ж заробила 102 тисячі гривень.
Готівкою депутат тримає 76 тисяч доларів та 1,7 мільйона гривень, його дружина володіє 16,5 тисячами доларів і 128 тисячами гривень.
Електронна декларація Дмитра Воронича / Скриншот 24 Каналу
Найцікавішою ж стала ситуація з золотим "скарбом" малолітнього сина Воронича. На нього зареєстровані дороговартісні злитки, що оцінюються в десятки тисяч гривень.
Син депутата володіє золотими злитками / Скриншот 24 Каналу
Коментуючи ситуацію з майном сина, Дмитро Воронич пояснив, що золоті зливки на суму близько 52 тисяч гривень хлопчику подарували бабуся та дідусь на п'ятий день народження.
Які ще цікаві знахідки виявляли в електронних деклараціях?
Дружина посадовця з Хмельниччини зареєструвала на своє ім'я торговий центр вартістю близько 14 мільйонів гривень.
Зі свого боку чиновник Фонду державного майна Андрій Мельник володіє 5 тоннами золотих злитків, які зберігаються в Москві. Їхня загальна вартість становить майже 80 мільйонів євро. Крім того, Мельник є власником 15 родовищ рідкоземельних металів на тимчасово окупованій території Луганської області.
А в електронних деклараціях колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака зазначено, що на його рахунках зберігається понад 6,5 мільйона гривень, натомість упродовж 2025 року Андрій Єрмак витратив 17 тисяч євро зі своїх особистих готівкових накопичень.