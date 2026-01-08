Журналісти "hromadskе" проаналізували, чи відповідають такі придбання задекларованим доходам родини, пише 24 Канал.

Що відомо про Максима Кутергу?

З 2004 до 2015 року Кутерга служив у структурах МВС і поліції, а потім перейшов до Генеральної прокуратури України. Згодом, у 2022 році, чоловік розпочав роботу у Бюро економічної безпеки. Вже у 2023 очолив Територіальне управління БЕБ у Київській області. Після цього Кутерга став заступником директора Бюро, а навесні 2025-го року менш як місяць виконував обов'язки директора установи.

У вересні 2025 його призначили заступником керівника Хмельницької обласної прокуратури.

Яким майном володіє ексглава БЕБ?

Згідно з останньою декларацією Максима Кутерги, у його власності офіційно немає жодного майна. До 2019 він не декларував навіть заощаджень, втім починаючи з 2020 року фінансова ситуація посадовця значно змінилась – з'явились накопичення, які надалі переважно зростали.

Відомо, що у декларації за 2019 рік Кутерга зазначив, що безоплатно користується житловим будинком та автомобілем, який належить Івану Бабаєву, співробітнику адвокатського об'єднання "Лігал Стратеджі".

Вже у 2024 році у декларації з'явилась новоспечена дружина Кутерги – Анастасія. Саме на неї оформлений автомобіль Porsche 2019 року випуску, придбаний у квітні 2024 року. Вартість авто в декларації не вказана, однак нині Анастасія виставила його на продаж за 64 тисячі доларів, що становить близько 2,7 мільйона гривень.

Відповідно до оприлюдненої декларації, дружина посадовця у липні 2024 року продала своє майно вартістю 2,5 мільйона гривень такому собі Миколі Деменкору. Втім, за даними журналістів, такої людини не існує. Втім квартиру на 50 квадратних метрів у панельці на Позняках Анастасія продала вже іншому покупцеві – Миколі Деменку. Заступник голови громадської ради при НАЗК Сергій Миткалик припускає, що така помилка у прізвищі покупця могла бути навмисною. За його словами, це може свідчити про спробу приховати реальну вартість майна чи небажання показувати нерухомість через відсутність легальних доходів на її придбання. Така помилка дозволяє обійти автоматичну перевірку у системі, адже вона не може зіставити дані.

Згодом Анастасія Кутерга придбала земельну ділянку площею 6,5 сотки в Piemont eco Village в селі Підгірці під Києвом. За дивним збігом обставин і тут вартість покупки не вказана. Причина – "член сім’ї не надав інформацію". ЗМІ підрахували орієнтовну вартість ділянки – вона обійшлась у 239 353 гривні, тобто трохи менш як 6 тисяч доларів, або ж 876 доларів за сотку. Втім, наразі ціна за одну сотку починається з 1 500 доларів і вище.



Забудована ділянка Анастасії Кутерги / Фото hromadske

Крім того, журналісти з'ясували ще одну цікаву деталь. Будинок, який в документах фігурує як "не введений в експлуатацію" насправді уже збудований. За документами, будівництво на ділянці, яку придбала Анастасія в липні 2024 року, мало розпочатись ще влітку минулого року, фактично до моменту купівлі. Водночас офіційно жінка придбала землю без будь-якої забудови, що підтвердили в прокуратурі. Наразі об'єкт відображений у декларації як незавершене будівництво.

За словами рієлтора Олексія Гнучіх, така махінація є спробою оминути плату податків, а також не показувати реальну вартість майна для податкової та громадськості. "Якщо йдеться про 6 соток і будинок на них, то ціна стартуватиме від 250 тисяч доларів і більше. Очевидно, що за 6 тисяч доларів – це неможливе придбання", – додав Гнучіх.

Згідно з планом котеджного містечка, зведений будинок Кутерги, ймовірно, має назву "Етна", та відповідно має площу 170 квадратних метрів. Відомо, що це двоповерховий будинок із трьома спальнями, двома гардеробними, кабінетом та терасою. Нині такий котедж продають за 314 тисяч доларів зі знижкою, а повна його вартість – 330 тисяч.

Чи збігаються витрати із доходами у декларації?

Упродовж 2024 року родина Кутерги придбали майна на суму приблизно 325 тисяч доларів, це еквівалентно понад 13 мільйонам гривень. Однак варто зазначити, що ця цифра значно різниться від тієї, що вказана в офіційній декларації посадовця. За 2024 рік Максим отримав 1,2 мільйона гривень зарплати, дружина – приблизно 1,67 мільйона гривень від підприємництва й додатково 2,7 мільйона гривень від продажу майна. Тож цих доходів точно не вистачило б на такі вартісні покупки.

Прокуратура пояснює, що на покупку земельної ділянки та будівництво котеджу кошти надходили з підприємницької діяльності Анастасії, втім ФОП вона відкрила лише в липні 2024 року й займається організацією відпочинку та розваг. Раніше жінка володіла компанією "Рояль в кущах". У 2017 році бізнес приніс їй 22,5 тисячі гривень, а з 2019 до 2021 року прибуток компанії майже дорівнював нулю.

Якою нерухомістю володіють родичі Кутерги?

Мама Анастасії Кутерги – Наталія Сунцова – ніколи не була бізнеследі. Працювала завідувачкою аптеки із середньою зарплатою від 21 до 50 тисяч гривень, втім нерухомості у її володіннях вистачає.

У 2019 році жінка придбала майнові права на таунхаус на 113 квадратів у котеджному містечку "Нова Конча-Заспа" в Ходосівці на Київщині. Ціна на такий може стартувати від 1200 – 1300 доларів за метр квадратний, тобто 150 тисяч доларів.

Згодом у 2020 в мами Анастасії з'явилася квартира в ЖК "Комфорт-таун" на 41 квадрат, вартістю приблизно від 80 до 120 тисяч доларів. А у 2024 році жінка купила ще одну квартиру – в ЖК "Зарічний" на березі Дніпра, на 48 квадратів. Її вартість оцінюється від 90 до 150 тисяч доларів.

Батько Анастасії з 2013 до 2015 року працював першим заступником гендиректора Харківського державного авіаційного виробничого підприємства. Пізніше виконував обов'язки гендиректора. За діяльність на цій посаді йому згодом інкримінували зловживання службовим становищем і розтрату майна в особливо великих розмірах. За даними ЗМІ, внаслідок діяльності Сунцова підприємству було завдано збитків на 30 мільйонів гривень.

У 2021 році рятуючись від правосуддя чоловік переїхав до Росії, де долучився до партії "Единая Россия", а згодом став заступником голови з питань інфраструктури» окупаційної адміністрації в Запорізькій області.

У прокуратурі стверджують, що Анастасія не підтримує контактів із батьком, а Максим Кутерга з ним навіть не знайомий. Втім, за даними ЗМІ, подружжя активно спілкувалося ще у 2019 році – саме тоді, коли родина Сунцових почала купувати дорогі об’єкти нерухомості.

