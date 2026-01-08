Журналисты "hromadskе" проанализировали, соответствуют ли такие приобретения задекларированным доходам семьи, пишет 24 Канал.

Что известно о Максиме Кутерге?

С 2004 до 2015 года Кутерга служил в структурах МВД и полиции, а затем перешел в Генеральную прокуратуру Украины. Впоследствии, в 2022 году, мужчина начал работу в Бюро экономической безопасности. Уже в 2023 возглавил Территориальное управление БЭБ в Киевской области. После этого Кутерга стал заместителем директора Бюро, а весной 2025-го года менее месяца исполнял обязанности директора учреждения.

В сентябре 2025 года его назначили заместителем руководителя Хмельницкой областной прокуратуры.

Каким имуществом владеет экс-глава БЭБ?

Согласно последней декларации Максима Кутерги, в его собственности официально нет никакого имущества. До 2019 он не декларировал даже сбережений, впрочем начиная с 2020 года финансовая ситуация чиновника значительно изменилась – появились накопления, которые в дальнейшем преимущественно росли.

Известно, что в декларации за 2019 год Кутерга отметил, что безвозмездно пользуется жилым домом и автомобилем, который принадлежит Ивану Бабаеву, сотруднику адвокатского объединения "Лигал Стратеджи".

Уже в 2024 году в декларации появилась новоиспеченная жена Кутерги – Анастасия. Именно на нее оформлен автомобиль Porsche 2019 года выпуска, приобретенный в апреле 2024 года. Стоимость авто в декларации не указана, однако сейчас Анастасия выставила его на продажу за 64 тысячи долларов, что составляет около 2,7 миллиона гривен.

Согласно обнародованной декларации, жена чиновника в июле 2024 года продала свое имущество стоимостью 2,5 миллиона гривен такому себе Николаю Деменкору. Впрочем, по данным журналистов, такого человека не существует. Впрочем квартиру на 50 квадратных метров в панельке на Позняках Анастасия продала уже другому покупателю – Николаю Деменко. Заместитель председателя общественного совета при НАПК Сергей Миткалик предполагает, что такая ошибка в фамилии покупателя могла быть преднамеренной. По его словам, это может свидетельствовать о попытке скрыть реальную стоимость имущества или нежелание показывать недвижимость из-за отсутствия легальных доходов на ее приобретение. Такая ошибка позволяет обойти автоматическую проверку в системе, ведь она не может сопоставить данные.

Впоследствии Анастасия Кутерга приобрела земельный участок площадью 6,5 сотки в Piemont eco Village в селе Подгорцы под Киевом. По странному стечению обстоятельств и здесь стоимость покупки не указана. Причина – "член семьи не предоставил информацию". СМИ подсчитали ориентировочную стоимость участка – он обошелся в 239 353 гривны, то есть чуть менее 6 тысяч долларов, или 876 долларов за сотку. Впрочем, сейчас цена за одну сотку начинается с 1 500 долларов и выше.



Застроенный участок Анастасии Кутерги / Фото hromadske

Кроме того, журналисты выяснили еще одну интересную деталь. Дом, который в документах фигурирует как "не введенный в эксплуатацию" на самом деле уже построен. По документам, строительство на участке, которую приобрела Анастасия в июле 2024 года, должно было начаться еще летом прошлого года, фактически до момента покупки. В то же время официально женщина приобрела землю без какой-либо застройки, что подтвердили в прокуратуре. Сейчас объект отражен в декларации как незавершенное строительство.

По словам риелтора Алексея Гнучих, такая махинация является попыткой обойти плату налогов, а также не показывать реальную стоимость имущества для налоговой и общественности. "Если речь идет о 6 сотках и доме на них, то цена будет стартовать от 250 тысяч долларов и более. Очевидно, что за 6 тысяч долларов – это невозможное приобретение", – добавил Гнучих.

Согласно плану коттеджного городка, возведенный дом Кутерги, вероятно, называется "Этна", и соответственно имеет площадь 170 квадратных метров. Известно, что это двухэтажный дом с тремя спальнями, двумя гардеробными, кабинетом и террасой. Сейчас такой коттедж продают за 314 тысяч долларов со скидкой, а полная его стоимость – 330 тысяч.

Совпадают ли расходы с доходами в декларации?

В течение 2024 года семья Кутерги приобрели имущества на сумму примерно 325 тысяч долларов, это эквивалентно более 13 миллионам гривен. Однако стоит отметить, что эта цифра значительно отличается от той, что указана в официальной декларации чиновника. За 2024 год Максим получил 1,2 миллиона гривен зарплаты, жена – примерно 1,67 миллиона гривен от предпринимательства и дополнительно 2,7 миллиона гривен от продажи имущества. Поэтому этих доходов точно не хватило бы на такие стоимостные покупки.

Прокуратура объясняет, что на покупку земельного участка и строительство коттеджа средства поступали с предпринимательской деятельности Анастасии, впрочем ФЛП она открыла только в июле 2024 года и занимается организацией отдыха и развлечений. Ранее женщина владела компанией "Рояль в кустах". В 2017 году бизнес принес ей 22,5 тысячи гривен, а с 2019 до 2021 года прибыль компании почти равнялась нулю.

Какой недвижимостью владеют родственники Кутерги?

Мама Анастасии Кутерги – Наталья Сунцова – никогда не была бизнес-леди. Работала заведующей аптеки со средней зарплатой от 21 до 50 тысяч гривен, впрочем недвижимости в ее владениях хватает.

В 2019 году женщина приобрела имущественные права на таунхаус на 113 квадратов в коттеджном городке "Новая Конча-Заспа" в Ходосовке Киевской области. Цена на такой может стартовать от 1200 – 1300 долларов за метр квадратный, то есть 150 тысяч долларов.

Впоследствии в 2020 у мамы Анастасии появилась квартира в ЖК "Комфорт-таун" на 41 квадрат, стоимостью примерно от 80 до 120 тысяч долларов. А в 2024 году женщина купила еще одну квартиру – в ЖК "Заречный" на берегу Днепра, на 48 квадратов. Ее стоимость оценивается от 90 до 150 тысяч долларов.

Отец Анастасии с 2013 до 2015 года работал первым заместителем гендиректора Харьковского государственного авиационного производственного предприятия. Позже исполнял обязанности гендиректора. За деятельность на этой должности ему впоследствии инкриминировали злоупотребление служебным положением и растрату имущества в особо крупных размерах. По данным СМИ, в результате деятельности Сунцова предприятию был нанесен ущерб на 30 миллионов гривен.

В 2021 году спасаясь от правосудия мужчина переехал в Россию, где присоединился к партии "Единая Россия", а впоследствии стал заместителем председателя по вопросам инфраструктуры" оккупационной администрации в Запорожской области.

В прокуратуре утверждают, что Анастасия не поддерживает контактов с отцом, а Максим Кутерга с ним даже не знаком. Впрочем, по данным СМИ, супруги активно общались еще в 2019 году – именно тогда, когда семья Сунцовых начала покупать дорогие объекты недвижимости.

