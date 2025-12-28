Відповідне рішення ухвалив Господарський суд Вінницької області, та на нього ще може бути подана апеляція, пише 24 Канал.

Яке рішення ухвалив суд щодо компанії Гринкевичів?

У рішенні суду зазначено шість договорів, які було укладено на початку 2023 року між Міноборони та компанією "Трейд Лайнс Рітейл". Хоч ці угоди відсутні у системі Prozorro, їхні номери дозволяють ідентифікувати саме ті контракти, про які мовилось у звіті Розрахункової палати. Тоді стало відомо, що компанія не виконала строки постачання речового майна – курток, сорочок, штанів, літніх костюмів та кальсонів на загальну суму понад 500 мільйонів гривень.

Відомо, що договори з "Трейд Лайнс Рітейл" діяли до кінця 2023 року і передбачали штрафи за прострочення – 0,1% від вартості товару за кожен день затримки, а якщо затримка перевищувала 30 днів, додатково нараховували 7% від вартості невчасно поставленого товару.

Крім того, протягом року укладались додаткові угоди, які продовжували строки постачання. Підставами для цього були висновки Вінницької торгово-промислової палати щодо наслідків землетрусу в Туреччині та аварії на виробничих лініях двох турецьких постачальників.

Прокурор зазначив, що укладені договори не передбачали можливості змінювати строки постачання, тож прокуратура звернулась до суду з вимогою визнати додаткові угоди недійсними. Крім того, землетрус у Туреччині, який згадувався вище стався 6 лютого 2023 року, тобто до підписання основних договорів 23 лютого, тож компанія мала б врахувати можливі ризики.

Суд задовільнив клопотання прокурора, втім вирішив зменшити штрафні санкції удвічі – з 24 мільйони гривень до 12 мільйонів гривень, щоб забезпечити "баланс інтересів сторін" та дотримати принципи справедливості. Крім того, компанія "Трейд Лайнс Рітейл" виконала постачання замовленого товару.

Водночас на таке рішення Вінницького суду ще можу бути подана апеляція.

Що відомо про "Трейд Лайнс Рітейл"?