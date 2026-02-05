5-летний сын черновицкого депутата стал владельцем золотых слитков: кто их ему подарил
- 5-летний сын депутата Черновицкого районного совета Дмитрия Воронича владеет золотыми слитками.
- Их ребенку якобы подарили.
Александр Воронич в возрасте 5 лет уже имеет собственные золотые слитки. Их общая стоимость достигает 53 тысяч гривен.
Об этом свидетельствуют данные электронной декларации его отца, а по совместительству депутата Черновицкого районного совета. Именно он и отметил, что золото принадлежит парню.
К теме Элитное имущество тещи и новенький Porsche жены: как живет семья экс-главы БЭБ и прокурора Кутерги
Откуда у ребенка золотые слитки и какой доход семьи депутата?
По данным декларации, в 2024 году жена депутата приобрела специальный грузовой автоподъемник-телескоп на базе ГАЗ 5312 1992 года выпуска за 272 тысяч гривен.
Сам Воронич в том же году вложил в криптовалюту 500 тысяч гривен. Его официальные доходы за 2024 год включают зарплату в частном предприятии в сумме 145 тысяч гривен. Жена же заработала 102 тысячи гривен.
Наличными депутат держит 76 тысяч долларов и 1,7 миллиона гривен, его жена владеет 16,5 тысячами долларов и 128 тысячами гривен.
Электронная декларация Дмитрия Воронича / Скриншот 24 Канала
Самой интересной же стала ситуация с золотым "сокровищем" малолетнего сына Воронича. На него зарегистрированы дорогостоящие слитки, оцениваемые в десятки тысяч гривен.
Сын депутата владеет золотыми слитками / Скриншот 24 Канала
Комментируя ситуацию с имуществом сына, Дмитрий Воронич объяснил, что золотые слитки на сумму около 52 тысяч гривен мальчику подарили бабушка и дедушка на пятый день рождения.
Какие еще интересные находки обнаруживали в электронных декларациях?
Жена чиновника из Хмельницкой области зарегистрировала на свое имя торговый центр стоимостью около 14 миллионов гривен.
Со своей стороны чиновник Фонда государственного имущества Андрей Мельник владеет 5 тоннами золотых слитков, которые хранятся в Москве. Их общая стоимость составляет почти 80 миллионов евро. Кроме того, Мельник является владельцем 15 месторождений редкоземельных металлов на временно оккупированной территории Луганской области.
А в электронных декларациях бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака указано, что на его счетах хранится более 6,5 миллиона гривен, зато в течение 2025 года Андрей Ермак потратил 17 тысяч евро из своих личных наличных накоплений.