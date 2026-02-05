Об этом свидетельствуют данные электронной декларации его отца, а по совместительству депутата Черновицкого районного совета. Именно он и отметил, что золото принадлежит парню.

Откуда у ребенка золотые слитки и какой доход семьи депутата?

По данным декларации, в 2024 году жена депутата приобрела специальный грузовой автоподъемник-телескоп на базе ГАЗ 5312 1992 года выпуска за 272 тысяч гривен.

Сам Воронич в том же году вложил в криптовалюту 500 тысяч гривен. Его официальные доходы за 2024 год включают зарплату в частном предприятии в сумме 145 тысяч гривен. Жена же заработала 102 тысячи гривен.

Наличными депутат держит 76 тысяч долларов и 1,7 миллиона гривен, его жена владеет 16,5 тысячами долларов и 128 тысячами гривен.



Самой интересной же стала ситуация с золотым "сокровищем" малолетнего сына Воронича. На него зарегистрированы дорогостоящие слитки, оцениваемые в десятки тысяч гривен.



Комментируя ситуацию с имуществом сына, Дмитрий Воронич объяснил, что золотые слитки на сумму около 52 тысяч гривен мальчику подарили бабушка и дедушка на пятый день рождения.

Какие еще интересные находки обнаруживали в электронных декларациях?