Речь идет о заместителе директора департамента аренды и распоряжения государственным имуществом, начальника управления по вопросам распоряжения государственным имуществом Андрея Мельника. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на электронные декларации чиновника.
Что задекларировал Андрей Мельник?
Мельник в декларации отметил, что имеет 5 тонн золотых слитков.
По утверждению чиновника, хранит он золото в банковских слитках Евростандарта 999.9, ГОСТ 28058-89. Номинал 5,0 Мт/ 160.753,61 Тр.унций.
Общая сумма 79 804 999 999 евро, или 4 миллиарда гривен.
Все золото Мельника сейчас находится в ЗАО "КИТОН 21 ВЕКА", что в Москве. Там чиновник хранит и некоторые ценные бумаги на миллиарды гривен.
Согласно декларации чиновника, он имеет 15 месторождений редкоземельных металлов на ВОТ Луганщины, в частности, ГХК "Краснодонуголь". Одно из них он оценил в 1,5 миллиарда евро.
Кроме того, за 2024 год он заработал 1 миллион гривен.
Фонд госимущества: последние новости
В конце ноября 2025 года не смогли продать один из крупнейших заводов Украины. Так, аукцион по приватизации Одесского припортового завода не состоялся из-за отсутствия зарегистрированных участников. Фонд госимущества планирует скорректировать условия продажи.
А в октябре Фонд госимущества выставил на онлайн-аукцион харьковский завод "Радиореле" со стартовой ценой 234,385 миллионов гривен. В ноябре его приобрела компания "Укринмаш".