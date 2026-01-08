Речь идет о заместителе директора департамента аренды и распоряжения государственным имуществом, начальника управления по вопросам распоряжения государственным имуществом Андрея Мельника. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на электронные декларации чиновника.

Что задекларировал Андрей Мельник?

Мельник в декларации отметил, что имеет 5 тонн золотых слитков.

По утверждению чиновника, хранит он золото в банковских слитках Евростандарта 999.9, ГОСТ 28058-89. Номинал 5,0 Мт/ 160.753,61 Тр.унций.

Общая сумма 79 804 999 999 евро, или 4 миллиарда гривен.

Все золото Мельника сейчас находится в ЗАО "КИТОН 21 ВЕКА", что в Москве. Там чиновник хранит и некоторые ценные бумаги на миллиарды гривен.

Согласно декларации чиновника, он имеет 15 месторождений редкоземельных металлов на ВОТ Луганщины, в частности, ГХК "Краснодонуголь". Одно из них он оценил в 1,5 миллиарда евро.

Кроме того, за 2024 год он заработал 1 миллион гривен.

