Суд відмовився відпускати на поруки екскомандира 155-ї бригади Рюмшина, але зменшив йому заставу

Київський апеляційний суд залишив під вартою екскомандира 155-ї бригади Дмитра Рюмшина. Однак вирішив зменшити йому заставу.

Тепер розмір застави становить не 90, а 50 мільйонів гривень. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Радіо Свобода.

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Що відомо про справу Дмитра Рюмшина

22 січня суд обрав Дмитру Рюмшину запобіжний захід. Його взяли під варту з альтернативою застави в 90 мільйонів гривень. Це рішення оскаржувалось в апеляційному суді, а троє народних депутатів заявили, що готові взяти на поруки екскомандира 155 бригади.

Зазначимо, що правоохоронці підозрюють Рюмшина у бездіяльності військової влади в умовах воєнного стану та кажуть, що він "не реагував на правопорушення в його підрозділі, у тому числі на самовільне залишення частини його бійцями".

За даними слідства, окремі випадки СЗЧ відбувалися на території Європейського Союзу, де бригада проходила навчання. Однак, Рюмшин своєї провини не визнає. Наразі суд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 19 березня.

Зауважимо, що про ситуацію у 155-й бригаді "Анна Київська" публічно стало відомо 31 грудня. Тоді журналіст Юрій Бутусов повідомив, що ще до першого бою підрозділ самовільно залишили понад тисяча мобілізованих. Командира бригади звільнили, а один з керівників, що був відповідальний за її формування, помер від серцевого нападу.

Варто зазначити, що бійців готувала Франція. Їм надали важку техніку, а підрозділ мав стати одним з найбільших у ЗСУ. Однак, згодом там також підтвердили факти дезертирства у бригаді.