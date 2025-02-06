Суд отказался отпускать на поруки экс-командира 155-й бригады Рюмшина, но уменьшил ему залог

Киевский апелляционный суд оставил под стражей экс-командира 155-й бригады Дмитрия Рюмшина. Однако решил уменьшить ему залог.

Теперь размер залога составляет не 90, а 50 миллионов гривен. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Радио Свобода.

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Что известно о деле Дмитрия Рюмшина

22 января суд избрал Дмитрию Рюмшину меру пресечения. Его взяли под стражу с альтернативой залога в 90 миллионов гривен. Это решение обжаловалось в апелляционном суде, а трое народных депутатов заявили, что готовы взять на поруки экс-командира 155 бригады.

Отметим, что правоохранители подозревают Рюмшина в бездействии военной власти в условиях военного положения и говорят, что он "не реагировал на правонарушения в его подразделении, в том числе на самовольное оставление части его бойцами".

По данным следствия, отдельные случаи СЗЧ происходили на территории Европейского Союза, где бригада проходила обучение. Однако, Рюмшин своей вины не признает. Сейчас суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей до 19 марта.

Заметим, что о ситуации в 155-й бригаде "Анна Киевская" публично стало известно 31 декабря. Тогда журналист Юрий Бутусов сообщил, что еще до первого боя подразделение самовольно оставили более тысячи мобилизованных. Командира бригады уволили, а один из руководителей, который был ответственен за ее формирование, умер от сердечного приступа.

Стоит отметить, что бойцов готовила Франция. Им предоставили тяжелую технику, а подразделение должно было стать одним из крупнейших в ВСУ. Однако, впоследствии там также подтвердили факты дезертирства в бригаде.