Следствие установило, что бывший командир 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ не информировал правоохранительные органы о значительном количестве фактов самовольного оставленния части личным составом, которые происходили во время подготовки соединения на территории Франции, а также выполнения боевых заданий на восточном фронте, передает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Рюмшину избрали меру пресечения

22 января прошло судебное заседание по делу массовых СОЧ в бригаде "Анна Киевская". Суд избрал меру пресечения экс-командиру 155-й Дмитрию Рюмшину в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 90 миллионов гривен.

Напомним, что первыми о массовом дезертирстве украинских мобилизованных из 155-й бригады во время учений во Франции сообщил журналист Юрий Бутусов и издание Forbes. В Париже подтвердили эту информацию. Из учебных полигонов сбежали 56 военнослужащих. В общей сложности из бригады могли уйти в СОЧ 1700 солдат.

После того, как ситуация получила огласку, за нее взялись правоохранители. Государственное бюро расследований приступило к производству по статьям о превышении полномочий и дезертирстве.