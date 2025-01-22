Слідство встановило, що колишній командир 155-ї окремої механізованої бригади ЗСУ не інформував правоохоронні органи про значну кількість фактів самовільного залишення частини особовим складом, які відбувалися під час підготовки з'єднання на території Франції, а також виконання бойових завдань на східному фронті, передає 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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Рюмшину обрали запобіжку

22 січня пройшло судове засідання у справі масових СЗЧ у бригаді "Анна Київська". Суд обрав запобіжний захід екскомандиру 155-ї Дмитру Рюмшину у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 90 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що першими про масове дезертирство українських мобілізованих з 155-ої бригади під час навчань у Франції повідомив журналіст Юрій Бутусов і видання Forbes. У Парижі підтвердили цю інформацію. З навчальних полігонів втекли 56 військовослужбовців. Загалом з бригади могли піти у СЗЧ 1700 солдатів.

Після того, як ситуація набула розголосу, за неї взялися правоохоронці. Державне бюро розслідувань розпочало провадження за статтями про перевищення повноважень і дезертирство.