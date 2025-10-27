У Дніпрі та області застосували екстрені відключення

Вранці 27 жовтня подекуди застосували екстрені відключення. Зокрема, їх запровадили і в Дніпрі та області.

Про це пише 24 Канал з посиланням на ДТЕК.

Що відомо про відключення світла в Дніпрі?

В ДТЕК зранку 27 жовтня повідомили про екстерні відключення світла для Дніпропетровщини. Зокрема, про це інформували о 9:13.

У Дніпропетровській області знову – екстрені відключення світла,

– ідеться в повідомленні.

На сайті компанії вказують, що графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь, – зараз не діють.

"Просимо використовувати електроенергію розумно! Це дозволить мінімізувати кількість відключень!" – додали там.

Де ще проблеми зі світлом?