У Дніпрі та області застосували екстрені відключення
- В Дніпрі та області 27 жовтня запровадили екстрені відключення електроенергії.
- В ДТЕК повідомили, що графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь, – зараз не діють.
Вранці 27 жовтня подекуди застосували екстрені відключення. Зокрема, їх запровадили і в Дніпрі та області.
Про це пише 24 Канал з посиланням на ДТЕК.
Що відомо про відключення світла в Дніпрі?
В ДТЕК зранку 27 жовтня повідомили про екстерні відключення світла для Дніпропетровщини. Зокрема, про це інформували о 9:13.
У Дніпропетровській області знову – екстрені відключення світла,
– ідеться в повідомленні.
На сайті компанії вказують, що графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь, – зараз не діють.
"Просимо використовувати електроенергію розумно! Це дозволить мінімізувати кількість відключень!" – додали там.
Де ще проблеми зі світлом?
Зранку 27 жовтня впровадили екстрені відключення і в Києві та області. Обмеження для столичного регіону ввели за розпорядженням "Укренерго".
Крім цього, в низці областей України діють графіки аварійних відключень. Їх запровадили на Сумщині, Харківщині та Черкащині.