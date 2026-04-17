Росіяни вдарили по транспортному підприємству у Дніпрі: виникла пожежа
17 квітня Росія атакувала Україну дронами. Під ударом опинилося місто Дніпро.
Упродовж ночі на Дніпропетровщині кілька разів оголошували повітряну тривогу через загрозу російських безпілотників.
Які наслідки атаки на Дніпро?
О 05:45 Повітряні сили повідомляли про рух БпЛА на Дніпро з південно-західного напрямку.
Після 06:00 у Дніпрі пролунали вибухи.
Пізніше глава ОВА Олександр Ганжа уточнив, що внаслідок ворожої атаки виникла пожежа. Станом на 06:30 вогнеборці її локалізували.
Російським ударом пошкоджене транспортне підприємство. Попередньо, минулося без постраждалих.
Нагадаємо, що у ніч проти 16 квітня ворог здійснив чергову масовану атаку на Україну, запустивши понад 703 дрони і ракети. У кількох містах є загиблі, зокрема Києві, Одесі та Дніпрі.
Так, у Дніпрі загинули 5 людей: троє жінок і двоє чоловіків. Ще майже три десятки людей постраждали.
У місті пошкоджено об'єкти інфраструктури, адміністративну будівлю, навчальний заклад, багатоповерхові та приватні будинки, хоспіс, гуртожиток коледжу, гаражі та транспортні засоби.
Куди ще били росіяни 16 – 17 квітня?
Уночі 17 квітня ворог атакував критичні об'єкти Чернігова. На місці ударів виникли пожежі. Внаслідок атаки пошкоджено енергооб'єкт у Чернігівському районі. Знеструмлено близько 6 тисяч абонентів міста Чернігів.
Увечері 16 квітня окупанти обстріляли Запоріжжя. Одна людина загинула. Щонайменше 8 постраждали.
У Києві внаслідок комбінованої атаки загинули 4 людини. Двоє загиблих, серед яких 12-річна дитина та жінка – у Подільському районі. Ще двоє людей загинули в Оболонському районі, це охоронці автосалону.
60 киян отримали поранення, серед них четверо дітей. Наразі 30 осіб госпіталізовані до закладів лікування де їм надається медична допомога.
Загалом у Києві пошкоджено 17 багатоповерхових будинків, 10 приватних будинків, готель, офісний центр, автосалон, заправну станцію, ТРЦ.