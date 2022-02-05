Був якийсь накопичувальний ефект, – сестра Рябчука розповіла, що з ним відбувалося у Нацгвардії

У Дніпрі строковик Артем Рябчук відкрив стрілянину, внаслідок якої загинуло 5 осіб і ще п'ятеро постраждали. Про його службу в Нацгвардії розповіла сестра Юлія.

За словами жінки, у військовій частині її брат змінився: просив грошей на ремонт телефону та дивно спілкувався. Про це вона повідомила в інтерв'ю колишньому нардепу Ігорю Мосійчуку.

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Юлія розповіла, що Рябчук ніколи не скаржився, але говорив, що все дуже суворо.

Ми запідозрили щось негаразд згодом: змінився лексикон. У листуванні він почав писати слова, які раніше не вживав. Попросив грошей на ремонт телефону. Наразі ми вже починаємо підозрювати, що телефон у нього могли відібрати та спілкуватися від його імені з мамою,

– каже жінка.

Вона також переконана, що піти на крайні заходи брат міг через щось надприродне.

"Був якийсь накопичувальний ефект. Щось допекло. Він не з тих, хто жорстоко мститиме. Страшно уявити, що там могло статися, якщо він вирішив, що вбивство – єдиний вихід, – додала Юлія.

Трагедія на "Південмаші" у Дніпрі: коротко

У Дніпрі на заводі "Південмаш" 27 січня солдат Артем Рябчук розстріляв своїх товаришів.

У результаті інциденту загинули 4 військових та цивільна жінка. Ще 5 людей постраждали.

Хлопець втік з місця нападу, проте згодом попросив перехожу зателефонувати до поліції. Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що чоловіка вдалося затримати.

У Державному бюро розслідувань заявили, що проти нацгвардійця, який стріляв у службовців, відкрили 3 кримінальні справи. Слідчі вже повідомили зловмиснику про підозру.

Суд 28 січня обрав йому найсуворіший із можливих запобіжний захід – тримання під вартою.

Як це було – дивіться у сюжеті: