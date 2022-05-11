Декомунізація триває: у Дніпрі демонтували пам’ятник комсомольцям

Вчора, 10 травня, у Дніпрі демонтували черговий комуністичний пам'ятник.

Про це повідомила начальниця Управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради Надія Лиштва.

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Під знесення пішов пам'ятник дніпропетровським комсомольцям, який відкрили біля Музею історії комсомолу у 2010 році.

Декомунізація триває. Було – стало. А потім буде музей тоталітарного режиму. Історію не можна забувати. Пам’ятати, аналізувати, робити висновки,

– прокоментувала знесення Лиштва.

Відкриття пам’ятника комсомольцям було присвячено 90-річчю створення єдиної комсомольської організації Дніпропетровщини. Це – бронзові фігури молоді, які висаджують дерево майбутнього. Під фігурами був напис: "Легенди розкажуть, якими ми були".

Декомунізація у Дніпрі: фото із соцмережі

Окрім демонтажу цього пам'ятника, прибрали ще камінь із пам'ятним написом: "1917 – 1967. Жовтнева площа пам'ятає Революції червоні дні" на Соборній площі у Дніпрі.

Додамо, що раніше, 3 травня, у місті демонтували понад 10 об’єктів, які були пов’язані з радянським минулим.

За словами Лиштви, демонтовану радянську символіку передадуть на зберігання на спеціальний склад.

Декомунізація потребує відновлення

Нагадаємо, що у квітні Міністерство культури та інформаційної політики України зазначило, що органи місцевої влади мають законне право приймати рішення про демонтаж пам'ятників, перейменування назв площ чи вулиць, які називаються іменами російських діячів. Мінкульт виступає за відмежування українського культурного простору від маркерів імперської спадщини, водночас наголошують, що процес декомунізації повинен відбуватися з дотриманням українського та міжнародного законодавства.

Декомунізація та дерусифікація у містах України

Наприкінці квітня у Луцьку демонтували радянську символіку на Меморіалі Слави.

На Чернігівщині з водонапірної вежі у Новгороді-Сіверському збили портрети Леніна і Сталіна.

У Харкові знесли пам'ятник радянському маршалу Георгію Жукову, його бюст ліквідували вранці 17 квітня. Тепер на місці радянського військового є надпис "Слава Україні".

А у столиці України вже обрали назви для 5-ти станцій київського метро. Для того, аби відібрати назви, проводили два етапи голосування. Міський голова Києва Віталій Кличко зазначав, що назви деяких об'єктів, станцій метро та парків не відповідають сьогоднішнім реаліям. За його словами, краще, аби назви нагадували про друзів, а не про ворогів.

Під перейменування потрапили станції "Героїв Дніпра", "Мінська", "Берестейська", "Дружби народів" та "Площа Льва Толстого".

Проєкт рішення щодо перейменування для розгляду у Київраді підготують найближчим часом.

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