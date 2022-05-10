Голосування щодо назв 5 станцій метро у столиці, яке розпочалось на початку місяця, вже звершили вчора, 9 травня. Тож українці обрали нові назви, а проєкт рішення для розгляду у Київраді підготують найближчим часом.

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У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомили про результати голосування.

За словами Віктора Брагінського, начальника Київського метрополітену, свою позицію щодо нових назв 5 станцій висловили через онлайн-голосування 170 646 людей.

Що обрали українці

Результати голосування:

Станція "Берестейська" повинна мати назву "Бучанська" ;

повинна мати назву ; Станція "Площа Льва Толстого" – назву "Василя Стуса" ;

– назву ; "Героїв Дніпра" має стати "Героїв України" ;

має стати ; "Мінська" повинна бути перейменованою на станцію "Варшавська" ;

повинна бути перейменованою на станцію ; Станція "Дружби народів" має стати "Ботанічною".

Нагадаємо, що під час першого етапу голосування українці пропонували варіанти назв для станцій метро, у другому ж – обирали із переліку 5 найпопулярніших варіантів, які раніше пропонувала громадськість.

За словами Брагінського, у першому етапі свої ідеї подало 18 812 охочих. До другого етапу долучилось у майже 10 разів більше людей.

Українці пропонували нестандартні варіанти

За словами начальника Київського метрополітену, у першому етапі голосування зустрічалися й досить екзотичні варіанти.

Зокрема, "Мінську" пропонували перейменувати на "Борщ", "Реактивних гусей" та "Тракторну".

Для станції "Героїв Дніпра" звучали варіанти "Імені Магістра Йоди" або "Пухнастих котиків".

"Берестейську" пропонували назвати "Паляницею", а "Дружби народів" – "Байрактарською" або "Чорнобаївською".

Серед варіантів для "Героїв Дніпра" була "Червоної калини" (за мотивами пісні).

Причини дерусифікації назв метро

На тлі нападу Росії, українська влада планує зменшити кількість назв, які асоціюються із державою-агресоркою. Брагінський зазначав, що українці змушені ховатись на станції "Дружби народів", поки ця так звана "дружба" вбиває їхніх земляків.

Київрада та мер столиці Віталій Кличко підтримали ініціативу з перейменування. Міський голова зазначав, що назви деяких об'єктів, станцій метро та парків не відповідають сьогоднішнім реаліям. За його словами, краще, аби назви нагадували про друзів, а не про ворогів.

Дерусифікація у Львові

Міська рада Львова наприкінці квітня оприлюднила перелік вулиць, які можуть дерусифікувати у місті вже найближчим часом. Відомо, що перейменовуватимуть вулиці, які названі іменами діячів Росії.

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