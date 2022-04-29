Росія повертається туди, де є її паросль

До цього часу не відоме місце перебування заступниці управління освіти Мелітополя, яка відмовилась впроваджувати російську мову в школах міста. В Ірпені, Бучі, Гостомелі наших вчителів цілеспрямовано вбивали.

Варте уваги Як Україні уникнути сумного досвіду Уганди і Східного Тимору після війни

Росіяни чудово розуміють, що там, де є їхня мова та культура, вони мають шанс повернутись і спробувати захопити ці території. Саме тому реформа декомунізації та історичної пам'яті була й залишається однією з найважливіших, якщо ми говоримо про подолання імперського минулого та знищення метастазів "русского міра".

Напрямок корабля досі актуальний

Зараз, коли говоримо про дерусифікацію і декомунізацію, то необхідно повертати наші топоніми і викреслювати представників "руского міра" з нашого культурного та історичного буття. Пушкін, Булгаков та інші українофобські трубадури російської імперії йдуть за кораблем.

Актуальне Воєнна співпраця з Заходом змінить Україну ментально

І наприкінці дискусії давайте самі собі поставимо питання: з якою цивілізацією ми себе асоціюємо? Чиї цінності нам близькі? Хто нам приніс більше добра, а хто – лише смерть, мародерство, вбивство?

Саме з тієї цивілізацією повинні бути пов'язані памятники у нашій європейській столиці. А "русскій мір" має йти за "русскім корабльом".

Важливо – Овдієнко пояснив, чому Україна має позбуватися засилля пам'ятників Пушкіну: дивіться відео