Поствоєнні уроки

Історичний досвід знає різні кейси країн, що відновлювалися після воєн. Наприклад, Східний Тимор після завершення індонезійського правління у 1999-му втратив до 7 тисяч державних службовців. Це спричинило тотальний управлінський вакуум, що відчувається там досі.

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В Уганді натомість після громадянської війни у 1986-му державний апарат виявився неспроможним до трансформацій і захлинувся в управлінському колапсі. Відтоді відоме явище "держслужбовців-примар", які існували винятково у звітах про нараховану зарплату.

Є чимало позитивних прикладів. Наприклад, республіки колишньої Югославії, ставши незалежними країнами, вступили до Європейського Союзу або є офіційними кандидатами на вступ.

Український курс виживання

Війна в Україні – надзвичайне випробування для нашого суспільства. Соціальне, економічне, політичне. У перші найважчі місяці країна гідно витримала її удари. Виконуються соціальні зобов'язання. Виплачуються зарплати, стипендії, субсидії, пенсії. Усім громадянам, зокрема і тим, хто вимушено полишив домівки чи мешкає на тимчасово окупованих територіях.

Але вже постають питання стратегічного розвитку країни. Утримання армії, медицини, інші захищені статті бюджету вимагають трансформації державного апарату. В умовах значного скорочення фінансових надходжень доводиться шукати внутрішні резерви. У тому числі – за рахунок організаційної оптимізації.

У березні, під час першого секвестру, витрати на заробітні плати у державному секторі скоротили на 10%. Ці кошти спрямували на інші видатки. Таке скорочення – болюче для країни й публічних службовців, які забезпечують її життєдіяльність. У нас також є діти і родини. Але війна виснажує економіку і вимагає жертовності від усіх.

Ця жертовність полягає у готовності ухвалювати жорсткі рішення, які посилюють країну й започатковують механізми подальшого розвитку. Держава стає сильнішою, коли видатки на її утримання відповідають поточним і стратегічним потребам.

В умовах війни людські, фінансові та інші ресурси мають забезпечувати стабільність публічної служби і максимальну якість послуг громадянам. Ідеться аж ніяк не про хірургічне відтинання частини бюджетного фінансування. Мова насамперед – про раціональні та виправдані державні видатки.

Публічні службовці працюють безпосередньо з громадянами у всіх сферах життя – освіті, охороні здоров'я, громадській безпеці. Вони мають бути результативними, оскільки довіра до них визначає ставлення суспільства до держави.

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Адаптація до війни: лайфхаки держслужбовців

У Національному агентстві з питань державної служби ми опрацювали методологію, що дозволяє будь-якому органу публічної влади здійснити функціональний аудит і виокремити пріоритети. У такий спосіб визначається рівень відомчої адаптації до умов війни і поствоєнного періоду. Чи правильно організовано внутрішні процеси, чи ефективно витрачаються кошти, чи досягається максимальний результат.

Методологія дозволяє органам влади відмовитися від зайвих функцій та витрат. І навпаки – сконцентруватися на наданні послуг, необхідних людям. Адже в умовах війни частина функцій стає зайвою. Деякі потребують перегляду чи уточнення. На це і спрямовано наші зусилля.

Скажімо, на деякий час виглядають неактуальними питання управління територіальними органами на окупованих територіях. Персонал звідти виїхав у підконтрольні Україні регіони або перебуває у режимі простою, не маючи можливості виконувати обов'язки. У таких умовах виглядає правильним рішення заощадити видатки на утримання там персоналу та офісних приміщень.

Наголошую, що не ідеться про відмову держави від досвіду і знань цих публічних службовців. Їхня енергія потрібна для поточної діяльності й подальшої відбудови країни. Важливо лише знайти актуальні напрямки її застосування.

Наприклад, відчутно зросла вагомість сфери управління міграційними процесами з огляду на масові переміщення людей. А напрямки інфраструктурного відновлення і містобудування набуватимуть ваги упродовж багатьох років. Тож будемо приділяти увагу цим питанням. І туди – спрямовувати наявний у держави ресурс. Так уникнемо ризиків, які пережили інші держави, що відновлювалися після військових конфліктів.

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Запропонований Національним агентством з питань державної служби підхід дозволяє кожному відомству визначити кількість і фаховість персоналу, необхідного для виконання уточненого переліку завдань. Відбудова країни вимагає нового погляду на управління суспільними процесами. Зокрема у форматі ініційованої президентом Національної ради з відновлення України від наслідків війни.

Функціональний аудит ми почали із себе. Вже отримали результати і визначаємо курс змін у Національному агентстві з питань державної служби. Далі запропонуємо методологію усім органам публічної служби. І міністерствам, і місцевому самоврядуванню.

Наша мета – сприяти публічним органам у наданні громадянам лише актуальних і якісних послуг. Аби разом сформувати каркас, довкола якого збудуємо нову публічну службу України.

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