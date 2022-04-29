Поствоеннные уроки

Исторический опыт знает разные кейсы восстановившихся после войны стран. К примеру, Восточный Тимор после завершения индонезийского правления в 1999 году потерял до 7 тысяч государственных служащих. Это повлекло за собой тотальный управленческий вакуум, который чувствуется там до сих пор.

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Или, например, в Уганде после гражданской войны в 1986-м государственный аппарат оказался неспособным к трансформациям и захлебнулся в управленческом коллапсе. С тех пор стало известным явление "госслужащих-призраков", существовавших исключительно в отчетах о начисленной зарплате.

В то же время есть немало положительных примеров. К примеру, республики бывшей Югославии, став независимыми странами, вступили в Европейский Союз или являются официальными кандидатами на вступление.

Украинский курс выживания

Война в Украине – чрезвычайное испытание для общества. Социальное, экономическое, политическое. В первые тяжелые месяцы страна достойно выдержала ее удары. Выполняются социальные обязательства. Выплачиваются зарплаты, стипендии, субсидии, пенсии. Всем гражданам, в том числе и тем, кто вынужденно покинул дома или проживает на временно оккупированных территориях.

Но уже возникают вопросы стратегического развития страны. Содержание армии, медицины и другие защищенные статьи бюджета требуют трансформации государственного аппарата. В условиях значительного сокращения финансовых поступлений приходится искать внутренние резервы. В том числе – за счет организационной оптимизации.

В марте во время первого секвестра расходы на заработные платы в государственном секторе сократили на 10%. Эти средства были направлены на другие расходы. Такое сокращение – болезненно для страны и публичных служащих, обеспечивающих ее жизнедеятельность. У нас тоже есть дети и семьи. Но война истощает экономику и требует жертвенности от всех.

Эта жертвенность заключается в готовности принимать жесткие решения. Которые усиливают страну и основывают механизмы дальнейшего развития. Государство становится сильнее, когда расходы на его содержание соответствуют текущим и стратегическим потребностям.

В условиях войны человеческие, финансовые и другие ресурсы должны обеспечивать стабильность публичной службы и максимальное качество услуг гражданам. Речь отнюдь не о хирургическом отсечении части бюджетного финансирования. Речь прежде всего – о рациональных и оправданных государственных расходах.

Публичные служащие работают непосредственно с гражданами во всех сферах их жизни – образовании, здравоохранении, общественной безопасности. Они должны быть результативными, поскольку доверие к ним определяет отношение общества к государству.

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Адаптация к войне: лайфхаки госслужащих

В Национальном агентстве по вопросам государственной службы мы разработали методологию, которая позволяет любому органу публичной власти осуществить функциональный аудит и выделить приоритеты. Таким образом определяется уровень ведомственной адаптации к условиям войны и послевоенного периода. Правильно ли организованы внутренние процессы, эффективно ли расходуются средства, достигается ли максимальный результат.

Методология позволяет органам власти отказаться от лишних функций и расходов. И наоборот – сконцентрироваться на предоставлении услуг, необходимых людям. Ведь в условиях войны часть функций становится излишней. Некоторые требуют просмотра или уточнения. На это и направлены наши усилия.

К примеру, сейчас временно выглядят неактуальными вопросы управления территориальными органами на оккупированных территориях. Персонал оттуда уехал в подконтрольные Украине регионы или находится в режиме простоя, не имея возможности исполнять обязанности. В таких условиях выглядит правильным решение сэкономить расходы на содержание персонала и офисных помещений.

Подчеркиваю, что речь не идет об отказе государства от опыта и знаний этих публичных служащих. Их энергия необходима для текущей деятельности и последующего восстановления страны. Важно лишь найти актуальные направления ее применения.

Например, ощутимо возросла значимость сферы управления миграционными процессами, учитывая массовые перемещения людей. А направления инфраструктурного восстановления и градостроительства будут приобретать вес на протяжении многих лет. Так что будем уделять внимание этим вопросам. И туда – направлять имеющийся у государства ресурс. Так избежим рисков, которые пережили другие восстановившиеся после военных конфликтов государства.

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Предлагаемый Национальным агентством по вопросам государственной службы подход позволяет каждому ведомству определить количество и профессионализм персонала, необходимого для выполнения уточненного перечня задач. Восстановление страны требует нового взгляда на управление общественными процессами. В частности, в формате инициированного Президентом Национального совета по восстановлению Украины от последствий войны.

Функциональный аудит мы начали с себя. Уже получили результаты и определяем курс изменений в Национальном агентстве по вопросам государственной службы. Далее предлагаем методологию всем органам публичной службы. И министерствам, и местному самоуправлению.

Наша цель – содействовать публичным органам в предоставлении гражданам только актуальных и качественных услуг. Чтобы вместе сформировать каркас, вокруг которого выстроим новую публичную службу Украины.

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