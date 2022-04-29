Или, может, оказать моральную поддержку и в социальной сети прописать 100500 сердечек?

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Пане Антониу, что случилось?

Или по приезду в безопасную и комфортную. рабочую зону господин Антониу будет первым делом заниматься не исключением России из Совбеза ООН, а оформлением УБД?

Украинские города ежедневно не только обстреливаются, ровняются с землёй... Гибнут и страдают не десятки тысяч, сотни тысяч – миллионы украинцев! Мариуполь, Антониу не слышал, не?

Это реалии Украины, в то время как ООН продолжает вальсировать и сюсюкаться с Россией.

Где-то прилёт, Тоха?

А кого-то он каждый день. Каждый час. Как по расписанию. И последние 2 месяца проходят не в комфортном кабинете, с кондишеном и кожаным креслом, а в душном подвале.

Так, что ты ощутил всего на всего 0,001% того, что каждый день ощущает большинство украинцев.

Кстати, как не вспомнить март 2020 когда ты Антониу, призвал лидеров “Большой двадцатки” снять санкции, “мешающие” борьбе с коронавирусом, в том числе и с России. Помнишь?

А теперь, самое время собрать чемоданы и съездить в Мариуполь. Намотай сопли на кулак и вперёд или после двойного прилёта Киеве в паре километров от твоего пребывания - всё, батарейка разрядилась?

Почему Россия исторически ворует все украинское – смотрите видео: