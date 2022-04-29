Чи, може, пану генсеку треба надати моральну підтримку та у соціальній мережі прописати 100500 сердець?

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Пане Антоніу, що сталося?

Або після приїзду в безпечну та комфортну робочу зону пан Антоніу насамперед займатиметься не виключенням Росії із Ради безпеки ООН, а оформленням УБД?

Українські міста щодня не лише обстрілюються, рівняються із землею... Гинуть і страждають не десятки тисяч, сотні тисяч – мільйони українців! Маріуполь, Антоніу, чув чи ні?

Це реалії України, тоді як ООН продовжує вальсувати та сюсюкатися з Росією.

Десь приліт, Тоха?

А у когось він щодня. Щогодини. Як за розкладом. І останні 2 місяці проходять не в комфортному кабінеті, з кондишном та шкіряним кріслом, а в задушливому підвалі.

Так що, ти відчув лише на 0,001% те, що кожен день відчуває більшість українців.

До речі, як не згадати березень 2020 року, коли ти, Антоніу, закликав лідерів "Великої двадцятки" зняти санкції, що "заважають" боротьбі з коронавірусом, у тому числі й з Росії. Пам'ятаєш?

А тепер саме час зібрати валізи та з'їздити до Маріуполя. Намотай соплі на кулак і вперед. Чи після подвійного прильоту Києві за кілька кілометрів від твого перебування – все, батарейка розрядилася?

Чому Росія історично краде все українське – дивіться відео: