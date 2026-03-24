У Дніпрі чутно вибух: на місто насувались ворожі БпЛА
Ввечері 24 березня Росія продовжила терор українських міст. Щонайменше два безпілотники сунулись на Дніпро, згодом там прогримів вибух.
Про це повідомляють кореспонденти "Суспільного".
Що відомо про атаку на Дніпро?
З 20:00 24 березня у декількох районах Дніпропетровської області лунає сигнал повітряної тривоги – ідеться про Павлоградський, Дніпровський та Самарівський.
Повітряні сили попереджали про рух ворожих безпілотників із Запорізької області курсом на Дніпропетровщину та безпосередньо на Дніпро.
Вже майже за годину в обласному центрі гриміло декілька вибухів – о 20:53 та 20:55. Місцеві пабліки писали про рух щонайменше двох ворожих повітряних цілей над повітряним простором Дніпра. Втім, за попередніми даними, відпрацювали сили ППО й станом на 20:56 триває дорозвідка.
До слова, це вже друга атака на Дніпро за сьогодні.
Які наслідки ранкової атаки на Дніпро 24 березня?
Зранку цього ж дня, 24 березня, ворог завдав удару по Дніпру, пошкодивши 14-поверховий будинок. На місці виникла пожежа. Крім того, у будівлі вибито скління, балкони та пошкоджено стіни.
Через ворожий удар травмовано 13 осіб, з них троє у лікарні, а двоє у важкому стані. Постраждалі мають уламкові поранення, рвані рани, черепно-мозкові травми.
Ворог пошкодив 8 багатоквартирних будинків та два дитсадки.
Протягом дня місцеві чули повторні вибухи. Моніторингові канали попереджали про рух реактивних дронів на місто.