У Дніпрі фура знесла автовишку: випали два комунальники – відео моменту аварії

На набережній Перемоги в Дніпрі 9 лютого сталася жорстка ДТП. Там фура зачепила автовишку, на якій перебували працівники комунального підприємства.

Як наслідок, вони випали та один із них жорстко приземлився на землю. Згодом на місце прибула швидка, яка забрала двох потерпілих.

За день до цього У Дніпрі вантажівка епічно повалила стовп на маршрутку: відео моменту аварії



Місце, де трапилася аварія з автовишкою / Фото "Днепр Оперативный"

Не розрахував габарити

Вантажівка MAN зачепила автовишку комунального підприємства "Міськрада". Це сталося, бо водій не розрахував габарити свого транспорту.



Бік вантажівки, яка зачепила автовишку / Фото "Днепр Оперативный"

На відео моменту аварії помітно, що один із комунальників не повністю впав, бо мав страхування. Проте він сильно прокрутився в повітрі.

Момент аварії з автовишкою в Дніпрі: дивіться відео

Туди прибули правоохоронці, які почали встановлювати обставини. Наразі вони офіційно ще не повідомляли, хто винен. Через інцидент на дорозі утворився затор.

Кілька інших ДТП напередодні