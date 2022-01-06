У Дніпрі кур'єра пограбували на 109 тисяч гривень: поліція ввела план "перехоплення"
6 січня 2022 , 16:34Читать новость на русском
Джерело:"Дніпро оперативний"
У Дніпрі влаштували зухвале пограбування поштового кур'єра. Прикрий інцидент трапився 6 січня. Загальна сума збитків становить 109 тисяч гривень.
Наразі правоохоронці вже оголосили в місті план "перехоплення". Вони сподіваються оперативно затримати причетних до злочину.
Подібне Зникнення посилки за 180 тисяч на "Новій пошті": в компанії попередили про шахрайську схему
Товар забрали задарма
- У поліцію звернувся сам ошуканий кур'єр одного з поштових операторів.
- Чоловік розповів, що доставив дорогий товар за визначеною адресою – на вулицю Руденка.
- Отримувач з помічниками завантажив посилку в своє авто і, не розрахувавшись, утік.
- Наразі вантажний бус вже оголосили в розшук.
Горіховий скандал на "Новій пошті"
У середині листопада киянин, який скористався послугами "Нової пошти" поскаржився на те, що стороння особа нібито отримала його дороговартісну посилку. У ній була 1 тонна волоських горіхів, які оцінювалися у 180 тисяч гривень.
Однак представники компанії заперечили свою вину й запевнили, що чоловік став жертвою заплутаної шахрайської схеми.