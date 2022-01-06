У Дніпрі кур'єра пограбували на 109 тисяч гривень: поліція ввела план "перехоплення"

У Дніпрі влаштували зухвале пограбування поштового кур'єра. Прикрий інцидент трапився 6 січня. Загальна сума збитків становить 109 тисяч гривень.

Наразі правоохоронці вже оголосили в місті план "перехоплення". Вони сподіваються оперативно затримати причетних до злочину.

Подібне Зникнення посилки за 180 тисяч на "Новій пошті": в компанії попередили про шахрайську схему

Товар забрали задарма

У поліцію звернувся сам ошуканий кур'єр одного з поштових операторів.

Чоловік розповів, що доставив дорогий товар за визначеною адресою – на вулицю Руденка.

Отримувач з помічниками завантажив посилку в своє авто і, не розрахувавшись, утік.

Наразі вантажний бус вже оголосили в розшук.

Горіховий скандал на "Новій пошті"

Небайдужих громадян попросили звертатися у поліцію, якщо вони побачать зелений Volkswagen з гідробортом та реєстраційним номером АЕ9216РН.

У середині листопада киянин, який скористався послугами "Нової пошти" поскаржився на те, що стороння особа нібито отримала його дороговартісну посилку. У ній була 1 тонна волоських горіхів, які оцінювалися у 180 тисяч гривень.

Однак представники компанії заперечили свою вину й запевнили, що чоловік став жертвою заплутаної шахрайської схеми.