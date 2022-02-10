У Дніпрі майже вбили голодуванням бульдога: лікарі виявили кілька захворювань

У Дніпрі волонтери намагаються врятувати бульдога, який у критичному стані. До цього призвела тривала відсутність годування тварини.

Дніпрянка Ольга Уманчик розповіла моторошні подробиці про стан тварини 9 лютого. Також вона попросила всіх небайдужих допомогти в лікуванні нещасної тваринки.

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Проблем може бути значно більше

Жінка розповіла, що люди взяли бульдога в розвідників, але не змогли його прогодувати. Проте вони попросили забрати в собаку в притулок лише коли той був знесилений і близький до загибелі.

Серце моє в лахміття. Дивишся в ці бездонні очі й плавати хочеться. Маленька, худюща виснажена породиста бульдожка. "Шкіра та кістки", сльози з очей і при цьому виляє хвостиком,

– написала волонтерка.

Наразі собаці потрібно терміново зробити обстеження УЗД і здати аналізи крові. Ветеринари припускають, що може бути онкологія або інші запущені проблеми печінки, підшлункової.

Які проблеми в собаки вже виявили:

критична втрата маси тіла;

зневоднення тканин;

розчісування та екземи в складочках морди, за вушками;

дерматит;

вушка повні гнійного вмісту. Одне вухо вже з видозміненим хрящем (висить);

проблема слизової оболонки очей;

кахексія.

Що таке кахексія

Крайнє виснаження організму, яке характеризується загальною слабкістю, різким зниженням ваги, активності фізіологічних процесів, а також зміною психічного стану хворої тварини.

Собака, якого намагаються врятувати волонтери / Фото Ольги Уманчик

Скільки коштуватиме лікування

Медична допомога тваринам є вкрай недешевим задоволенням. Тільки для того, щоб почати рятувати собаку потрібно щонайменше 3 тисячі гривень.

Окрім цього, необхідна купівля спеціального корму. Проте, якщо виявлять, важчі захворювання сума зросте в кілька разів.

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Волонтерка просить допомагати будь-якою сумою. Адже навіть 20 гривень будуть вагомим внеском у порятунок цього бульдога. Це можна зробити переказом на рахунки фонду волонтерки – за посиланням . Про всі надходження та витрати волонтери звітуються у своєму інстаграмі



Що передбачає закон про захист тварин / Інфографіка 24 каналу

Читайте текст допису Ольги Уманчик у спільноті "Спасение и пристройство бездомных животных в Украине":

Люди взяли собаку у розвідників, але прогодувати не змогли. Бачачи, що вона близька до загибелі, попросили притулок її забрати. У притулку багато хвостиків, і проблем дуже багато.

Виснаження-кахексія. Критична втрата маси тіла. Скелет обтягнутий тонкою хворобливою шкірою. Кахексія - це крайнє виснаження організму, яке характеризується загальною слабкістю, різким зниженням ваги, активності фізіологічних процесів, а також зміною психічного стану хворої тварини. Зневоднення тканин, розчісування та екземи в складочках морди, за вушками. Маласезіонний отит, вушка повні ГНІЙНОГО вмісту. Процес дуже запущений, одне вухо вже з видозміненим хрящем (висить) Кон'юнктивіт, проблема слизової оболонки.

Серце моє в лахміття Дивишся в ці бездонні очі й плавати хочеться. Маленька, худа виснажена породиста бульдожка шкіра, та кістки, сльози з очей і при цьому виляє хвостиком. Значить є ще сили боротися за життя.

Потрібно терміново обстеження УЗД, аналізи крові, щоб зрозуміти що з нирками, що з ШКТ. Можливо, є онкологія або інші запущені проблеми, печінки, підшлункової. Якщо не знайдеться відповіді, потрібно буде здавати кров на гормони. Потрібно рятувати вуха та лікувати шкіру. Не обійтися без консультації гастроентеролога, невролога, можливо, і онколога. Дуже сподіваюся, що не знадобиться дорогих операцій та дослідження. Але навіть за попередніми підрахунками потрібно близько 3000 гривень.