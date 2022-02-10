Днепрянка Ольга Уманчик рассказала жуткие подробности о состоянии животного 9 февраля. Также она попросила всех небезразличных помочь в лечении несчастного животного.
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Проблем может быть гораздо больше
Женщина рассказала, что люди взяли бульдога у разводчиков, но не смогли его прокормить. Однако они попросили забрать в собаку в приют только когда она была обессилена и близка к гибели.
Сердце мое в лохмотья. Смотришь в эти бездонные глаза и хочется плакать. Маленькая, худая истощенная породистая бульдожка. "Кожа и кости", слезы из глаз и при этом виляет хвостиком,
– написала волонтер.
В настоящее время собаке нужно срочно провести обследование УЗИ и сдать анализы крови. Ветеринары предполагают, что может быть онкология или другие запущенные проблемы поджелудочной печени.
Какие проблемы у собаки уже обнаружили:
- критическая потеря массы тела;
- обезвоживание тканей;
- расчесывание и экземы в складочках морды, за ушками;
- дерматит;
- ушки полны гнойного содержимого. Одно ухо уже с видоизмененным хрящом (висит);
- проблема слизистой оболочки глаз;
- кахексия.
Что такое кахексия
Крайнее истощение организма, характеризующееся общей слабостью, резким снижением веса, активностью физиологических процессов, а также изменением психического состояния больного животного.
Собака, которую пытаются спасти волонтеры / Фото Ольги Уманчик
Сколько будет стоить лечение
Медицинская помощь животным крайне недешевое удовольствие. Только для того, чтобы начать спасать собаку, нужно по меньшей мере 3 тысячи гривен.
Кроме этого, необходима покупка специального корма. Однако, если обнаружат, более тяжелые заболевания сумма возрастет в несколько раз.
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Читайте текст сообщения Ольги Уманчик в сообществе "Спасение и устройство бездомных животных в Украине":
Люди взяли собаку у разводчиков, но прокормить не смогли. Видя, что она близка к гибели, попросили приют ее унести. У приюта много хвостиков, и проблем очень много.
Истощение-кахексия. Критическая потеря массы тела. Скелет обтянут тонкой болезненной кожей. Кахексия – это крайнее истощение организма, характеризующееся общей слабостью, резким снижением веса, активности физиологических процессов, а также изменением психического состояния больного животного. Обезвоживание тканей, расчесывание и экземы в складочках морды, за ушками. Маласезионный отит, ушки полны гнойного содержимого. Процесс очень запущен, одно ухо уже с видоизмененным хрящом (висит) Конъюнктивит, проблема слизистой.
Сердце мое в лохмотья. Смотришь в эти бездонные глаза и хочется плакать. Маленькая, худая истощенная породистая бульдожка кожа и кости, слезы из глаз и при этом виляет хвостиком. Значит, есть еще силы бороться за жизнь.
Нужно срочное обследование УЗИ, анализы крови, чтобы понять связанные с почками, связанные с ЖКТ. Возможно, есть онкология или другие запущенные проблемы, печени, поджелудочные. Если не найдется ответ, нужно будет сдавать кровь на гормоны. Нужно спасать уши и лечить кожу. Не обойтись без консультации гастроэнтеролога, невролога, может быть, и онколога. Очень надеюсь, что не понадобятся дорогостоящие операции и исследования. Но даже по предварительным подсчетам нужно около 3000 гривен.