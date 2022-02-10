Дніпрянка Ольга Уманчик розповіла моторошні подробиці про стан тварини 9 лютого. Також вона попросила всіх небайдужих допомогти в лікуванні нещасної тваринки.
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Проблем може бути значно більше
Жінка розповіла, що люди взяли бульдога в розвідників, але не змогли його прогодувати. Проте вони попросили забрати в собаку в притулок лише коли той був знесилений і близький до загибелі.
Серце моє в лахміття. Дивишся в ці бездонні очі й плавати хочеться. Маленька, худюща виснажена породиста бульдожка. "Шкіра та кістки", сльози з очей і при цьому виляє хвостиком,
– написала волонтерка.
Наразі собаці потрібно терміново зробити обстеження УЗД і здати аналізи крові. Ветеринари припускають, що може бути онкологія або інші запущені проблеми печінки, підшлункової.
Які проблеми в собаки вже виявили:
- критична втрата маси тіла;
- зневоднення тканин;
- розчісування та екземи в складочках морди, за вушками;
- дерматит;
- вушка повні гнійного вмісту. Одне вухо вже з видозміненим хрящем (висить);
- проблема слизової оболонки очей;
- кахексія.
Що таке кахексія
Крайнє виснаження організму, яке характеризується загальною слабкістю, різким зниженням ваги, активності фізіологічних процесів, а також зміною психічного стану хворої тварини.
Собака, якого намагаються врятувати волонтери / Фото Ольги Уманчик
Скільки коштуватиме лікування
Медична допомога тваринам є вкрай недешевим задоволенням. Тільки для того, щоб почати рятувати собаку потрібно щонайменше 3 тисячі гривень.
Окрім цього, необхідна купівля спеціального корму. Проте, якщо виявлять, важчі захворювання сума зросте в кілька разів.
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Що передбачає закон про захист тварин / Інфографіка 24 каналу
Читайте текст допису Ольги Уманчик у спільноті "Спасение и пристройство бездомных животных в Украине":
Люди взяли собаку у розвідників, але прогодувати не змогли. Бачачи, що вона близька до загибелі, попросили притулок її забрати. У притулку багато хвостиків, і проблем дуже багато.
Виснаження-кахексія. Критична втрата маси тіла. Скелет обтягнутий тонкою хворобливою шкірою. Кахексія - це крайнє виснаження організму, яке характеризується загальною слабкістю, різким зниженням ваги, активності фізіологічних процесів, а також зміною психічного стану хворої тварини. Зневоднення тканин, розчісування та екземи в складочках морди, за вушками. Маласезіонний отит, вушка повні ГНІЙНОГО вмісту. Процес дуже запущений, одне вухо вже з видозміненим хрящем (висить) Кон'юнктивіт, проблема слизової оболонки.
Серце моє в лахміття Дивишся в ці бездонні очі й плавати хочеться. Маленька, худа виснажена породиста бульдожка шкіра, та кістки, сльози з очей і при цьому виляє хвостиком. Значить є ще сили боротися за життя.
Потрібно терміново обстеження УЗД, аналізи крові, щоб зрозуміти що з нирками, що з ШКТ. Можливо, є онкологія або інші запущені проблеми, печінки, підшлункової. Якщо не знайдеться відповіді, потрібно буде здавати кров на гормони. Потрібно рятувати вуха та лікувати шкіру. Не обійтися без консультації гастроентеролога, невролога, можливо, і онколога. Дуже сподіваюся, що не знадобиться дорогих операцій та дослідження. Але навіть за попередніми підрахунками потрібно близько 3000 гривень.