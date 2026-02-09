У Дніпрі прогриміли вибухи: на місто летіла швидкісна ціль

Посеред дня 9 лютого жителі Дніпра здригнулися від вибухів. Після цього в одному з районів міста підіймається дим.

Про таке повідомляють кореспонденти Суспільного.

Що відомо про вибухи в Дніпрі?

Звуки вибухів було чутно за кілька хвилин до 3-ї дня. Перед цим у Повітряних силах попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння. Була інформація й про те, що на місто летить швидкісна ціль.

Місцеві пабліки пишуть, що після атаки в одному з районів Дніпра підіймається дим. Жителі спостерігають невелике задимлення в небі.

Згодом о 15:36 очільник Дніпропетровської ОВА Олександ Ганжа підтвердив, що російські війська вдарили по Дніпру. Через це в місті зайнялася пожежа. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. Він додав, що наслідки атаки уточнюються.

Якими були попередні ворожі удари по Дніпру та області?