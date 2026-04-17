У Дніпрі прогримів вибух: в мережі показали кадри збитого над містом "Шахеда"

Росія продовжує тероризувати Дніпро ударними дронами. Під час повітряної тривоги 17 квітня у місті пролунав вибух.

Про це повідомило Суспільне.

Які деталі вибуху у Дніпрі?

Повітряну тривогу у Дніпровському районі вдень оголошували через загрозу ударів російських безпілотників. Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух групи дронів курсом на Дніпро.

Близько 14:32 у місті було чутно звук вибуху, повідомили журналісти. Вони також опублікували кадри "Шахеда", що збила ППО.

На відео видно, як російський БпЛА палає і падає після збиття.

Російський "Шахед", збитий ППО: дивіться відео

