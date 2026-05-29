29 травня, 11:44
Оновлено - 11:50, 29 травня
У Дніпрі прогримів вибух: на місто летіла швидкісна ціль
Вдень 29 травня Росія запускає по Україні різні повітряні цілі. Вибух під час тривоги пролунав у Дніпрі.
Про це повідомило Суспільне.
Що відомо про вибух у Дніпрі?
Повітряну тривогу у Дніпрі оголосили об 11:40. Тоді Повітряні сили ЗСУ попередили про рух швидкісної цілі на Запоріжжя. Далі вона полетіла курсом на Дніпро.
Вже за хвилину місцеві почули звук вибуху у місті.
Наразі місцева влада не інформувала про наслідки російського удару. Однак загроза для регіону ще триває.
