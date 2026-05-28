Про це повідомляє Суспільне.

Що відомо про атаку на Полтавщину?

Повітряну тривогу в Полтавському районі оголосили о 20:40: спочатку повідомлялося про загрозу ворожих БпЛА, згодом також додалася ракетна небезпека.

О 22:43 Повітряні сили ЗСУ повідомили про пуск ракет в напрямку Полтавської області.

Швидкісна ціль на Полтавщину!

– йшлося в повідомленні.

Фактично тієї ж хвилини жителі Полтави почули вибух.

Як повідомляють моніторингові канали, за попередньою інформацією, було застосовано дві балістичні ракети 9м723 "Іскандер-М".

Станом на момент публікації місцева влада Полтави та області не інформувала про наслідки російської атаки на місто.

