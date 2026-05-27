На Дніпро летіла швидкісна ціль: прогриміли вибухи

Вдень 27 травня ворожі війська атакували Дніпро. Гриміли вибухи.

Про це інформують кореспонденти Суспільного.

Дивіться також По всій Україні оголошена повітряна тривога: злетів МіГ, продовжують фіксувати дрони

У Дніпрі гримів вибух

Після оголошення Повітряних сил про зліт МіГ-31К ракетна небезпека почала ширитись областями України.

Вже о 12:58 оборонці зафіксували рух швидкісної ворожої цілі на Дніпро. Повідомлення про вибухи у місті з'явилось за хвилину – о 12:59.

Місцеві телеграм-канали припускають, що у регіоні могли працювати сили ППО.

Наразі наслідки удару та масштаби руйнувань уточнюються.

Важливо! Стежити за розвитком подій під час атак ворога та читати оперативну інформацію про тривоги, вибухи та інші важливі повідомлення можна у телеграм-каналі 24 Каналу.

Де зараз триває загроза удару: дивіться на карті

Де ще нещодавно гриміли вибухи?

27 травня російські війська атакували Чернігівщину. Дрон-камікадзе вибухнув прямо у полі – зовсім поруч із фермером, який працював. Чоловік дивом залишився неушкодженим.

Вночі вибухи було чутно у Полтаві. На місто рухались ударні безпілотники. На щастя, за попередніми даними, постраждалих немає.