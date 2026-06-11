Дніпро накрили шквали та злива: дерева попадали просто на автівки

Удень 11 червня Дніпро накрила сильна негода. Після значного дощу та вітру у місті фіксують наслідки погіршення погодних умов.

Про негоду дніпрян попереджали у Гідрометцентрі Дніпропетровської та Донецької областей. А її наслідки показали у місцевих телеграм-каналах.

Дивіться також Коли похолоднішає в Україні, і де чекати зливи та грози: дані синоптиків

Які наслідки негоди у Дніпрі?

Синоптики повідомляли, що у Дніпрі та області очікується гроза, що протримається до кінця доби. У регіоні оголошували I рівень небезпечності (жовтий).

Згодом жителі міста опублікували кадри, на яких видно сильний вітер, що повалив дерева. Деякі з них впали на проїжджу частину та пошкодили автомобілі.

Падіння дерева від вітру: дивіться відео

Повалені внаслідок негоди дерева у Дніпрі / Фото місцевих

Через інтенсивні опади в місті затопило кілька вулиць, через що машини "пливуть" дорогами. А у деяких районах міста навіть пройшов град.

Затоплені дороги після дощу: дивіться відео

Падіння ще одного дерева біля авто: дивіться відео

До слова, на 12 червня у низці областей України також оголосили І рівень небезпечності через негоду. У зв'язку з можливими дощем, грозами та градом може бути ускладнена робота різних служб та рух транспорту.