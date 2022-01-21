Дніпро огорнув "пухнастий" снігопад: казкові фото міста

Дніпряни 21 січня мали змогу милуватися справжнім дивом зими. Там випало багато снігу, який налипав на дерева.

Згодом оприлюднили чимало вражаючих фото, які не можуть не заворожувати. Ми зібрали для вас найкращі із цих світлин.

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Дивовижний снігопад у місті

Місцеве ЗМІ опублікувало фото з різних місць, які робили в різний час. На деяких світлинах парки, які рясно засипає лапатий сніг. А десь уже видно дороги, які встигли очистити від снігу.

Дніпро вкрилося товстим шаром снігу / Фото "Інформатора"

Одразу взялися за очищування

На сайті Дніпровської міськради повідомили, що відранку вулиці міста почали чистити й робити безпечними для руху автомобілів. Зокрема, дорожнє покриття посипали сумішшю відсіву та солі. Які ресурси до цього залучили:

32 одиниці посипальної техніки

7 навантажувачів;

11 одиниць мінітехніки;

самоскид;

16 бригад дорожніх робітників.

Першочергово забезпечується вільний рух на особливо проблемних ділянках, а саме: мости, підйоми та шляхопроводи,

– зазначили комунальники.

Окрім цього, вони закликали водіїв бути обачними та не виїжджати без нагальної потреби у середмістя. Також попросили не паркуватися на узбіччях, щоб не створювати заторів та не заважати роботі снігоприбиральної техніки.



Авто комунальників очищає дорогу / Фото телеграму "Дніпро обласний"