Дніпро Вибухи в Дніпрі Серія вибухів прогриміла у Дніпрі: ППО відбиває атаку дронів
17 лютого, 02:41
2
Оновлено - 03:24, 17 лютого

Олесь Друкач
Основні тези
  • Уночі 17 лютого Дніпро зазнав атаки ударних дронів.
  • У місті чули серію вибухів, працювала ППО.

БпЛА атакували Дніпро уночі 17 лютого. У місті чули серію вибухів.

Про це написали в ОВА. Розповідаємо, що відомо на цей момент.

Що відомо про атаку на Дніпро 17 лютого?

В Дніпропетровській області у різних районах, та і в самому місті Дніпро, оголошували повітряну тривогу з півночі, майже одразу з початку доби 17 лютого. У регіон налетіли ударні дрони ворога.

У небі над областю ворожі БпЛА. Працює наша ППО, 
– повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.

Упродовж тривалого часу у Дніпрі чули серії вибухів. На момент публікації офіційної інформації про наслідки не було.

Після 3 ранку монітори також писали, що на Дніпро летіла крилата ракета.

Масована атака безпілотників російської армії триває. Багато з них рухаються у бік Заходу.

Де ще лунали вибухи цієї ночі?

  • Серія вибухів пролунала в Одесі майже одночасно з Дніпром – місто потрапило під удари БпЛА, там є пожежі й постраждалі.
  • На Запоріжжі проти дронів працювала ППО. Про вибухи в Охтирці на Сумщині також повідомляли місцеві спільноти.
  • А ще Росія підняла стратегічну авіацію, зокрема Ту-95МС, тож ближче до ранку можливий ракетний обстріл.