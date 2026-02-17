Серія вибухів прогриміла у Дніпрі: ППО відбиває атаку дронів
- Уночі 17 лютого Дніпро зазнав атаки ударних дронів.
- У місті чули серію вибухів, працювала ППО.
БпЛА атакували Дніпро уночі 17 лютого. У місті чули серію вибухів.
Про це написали в ОВА. Розповідаємо, що відомо на цей момент.
Що відомо про атаку на Дніпро 17 лютого?
В Дніпропетровській області у різних районах, та і в самому місті Дніпро, оголошували повітряну тривогу з півночі, майже одразу з початку доби 17 лютого. У регіон налетіли ударні дрони ворога.
У небі над областю ворожі БпЛА. Працює наша ППО,
– повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.
Упродовж тривалого часу у Дніпрі чули серії вибухів. На момент публікації офіційної інформації про наслідки не було.
Після 3 ранку монітори також писали, що на Дніпро летіла крилата ракета.
Масована атака безпілотників російської армії триває. Багато з них рухаються у бік Заходу.
Де ще лунали вибухи цієї ночі?
- Серія вибухів пролунала в Одесі майже одночасно з Дніпром – місто потрапило під удари БпЛА, там є пожежі й постраждалі.
- На Запоріжжі проти дронів працювала ППО. Про вибухи в Охтирці на Сумщині також повідомляли місцеві спільноти.
- А ще Росія підняла стратегічну авіацію, зокрема Ту-95МС, тож ближче до ранку можливий ракетний обстріл.