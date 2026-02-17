Серія вибухів прогриміла у Дніпрі: ППО відбиває атаку дронів

БпЛА атакували Дніпро уночі 17 лютого. У місті чули серію вибухів.

Про це написали в ОВА. Розповідаємо, що відомо на цей момент.

Дивіться також Ударні БпЛА атакують Україну, вибухи чули Одеса й Дніпро: які області зараз у небезпеці

Що відомо про атаку на Дніпро 17 лютого?

В Дніпропетровській області у різних районах, та і в самому місті Дніпро, оголошували повітряну тривогу з півночі, майже одразу з початку доби 17 лютого. У регіон налетіли ударні дрони ворога.

У небі над областю ворожі БпЛА. Працює наша ППО,

– повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.

Упродовж тривалого часу у Дніпрі чули серії вибухів. На момент публікації офіційної інформації про наслідки не було.

Після 3 ранку монітори також писали, що на Дніпро летіла крилата ракета.

Масована атака безпілотників російської армії триває. Багато з них рухаються у бік Заходу.

Зверніть увагу! Оперативно про повітряні тривоги, ракетні небезпеку, загрози застосування ворогом ударних БпЛА для всіх областей, про вибухи, а також про наслідки російських атак читайте у телеграм-каналі 24 Каналу.

Де ще лунали вибухи цієї ночі?