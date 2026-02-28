Укр Рус
Дніпро зазнав повітряної атаки: у місті пожежа
28 лютого, 05:45
2
Оновлено - 05:54, 28 лютого

Дніпро зазнав повітряної атаки: у місті пожежа

Олесь Друкач
Основні тези
  • Російська армія атакувала Дніпропетровську область з повітря вночі 28 лютого, спричинивши вибухи у Дніпрі.
  • В одному з районів міста виникла пожежа, але, попередньо, ніхто не постраждав.

Дніпропетровську область російська армія атакувала з повітря вночі 28 лютого. Кілька разів у Дніпрі чули вибухи.

ОВА інформує про наслідки ударів ворога. Розповідаємо, що відомо на цей момент.

Хронологія атаки На Україну летять російські "Шахеди": де є небезпека 

Що відомо про атаку на Дніпро 28 лютого і її наслідки?

В Дніпропетровській області у різних районах, та і в самому місті Дніпро, кілька разів упродовж ночі 28 лютого оголошували повітряну тривогу. У регіон налетіли ударні дрони ворога, також Повітряні сили повідомляли про пуски керованих авіабомб (КАБів).

О 05:43 Олександр Ганжа, начальник Дніпропетровської ОВА, повідомив, що атака не минулася без наслідків для Дніпра.

Ворог атакував Дніпро. В одному з районів міста пожежа. Попередньо, ніхто не постраждав, 
– написав він у соцмережах.

На момент публікації більше інформації не було. З інших регіонів цієї ночі інформація про вибухи не надходила.

Де атакував ворог на Дніпропетровщині раніше? 

  • 26 лютого російський "Шахед" влучив у п'ятиповерховий будинок у Кривому Розі.
  • Травмовані чоловік та жінка, їх госпіталізували. Окрім будинку постраждала пожежна частина.