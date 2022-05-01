До Дніпра приїхав легендарний канадський снайпер "Валі": фото

1 травня 2022 , 07:59
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Джерело:

інстаграм Карена Агаджаняна

Канадський снайпер "Валі" прибув до України ще на початку війни, щоб знищувати росіян. Наразі відомо, що він перебуває у Дніпрі.

Про прибуття снайпера повідомив представник Молодіжного Центру Дніпра Карен Агаджанян.

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Деталей, чим саме "Валі" займатиметься, не розголошують.

На підтвердження інформації, що снайпер у Дніпрі Агаджанян опублікував з ним фото.


"Валі" прибув до Дніпра / Фото з інстаграму Карена Агаджаняна

Що відомо про "Валі"

  • Колишній снайпер Збройних сил Канади приєднався до українських військовослужбовців, щоб воювати проти російських окупантів. Він зізнається, що фото зруйнованих українських міст та обстріл мирних вплинули на таке рішення.
  • Снайпер "Валі" має бойовий досвід кількох воєн. Зокрема, брав участь у 2 гарячих точках – Іраку та Афганістані. Він там протягом 2009 – 2011 років справді вбивав терористів, які були членами забороненої організації ІДІЛ.

Додамо, що раніше російські пропагандисти заявляли про "вбивство" канадського снайпера "Валі" в Україні. Але ця "гучна" новина виявилася фейком. Журналіст Сергій Лещенко повідомив, що "Валі" – живий та здоровий. Це підтвердила і канадська журналістка Ешлі Стюарт.

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Автор: Марія Бондар