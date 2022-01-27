Глузує з флешмобу українців: депутат з Дніпра поставив аватарку з прапорцем Росії
Джерело:24 канал
Депутат Дніпровської облради Володимир Хорішко зухвало висміяв флешмоб українців у фейсбуці. Він прикріпив до аватарки російський прапорець.
Чоловік це зробив після того, як багато жителів країни прикріпили прапор батьківщини в знак єднання у важкий час. Представник проросійської політсили ОПЗЖ також охоче все прокоментував у "іронічній" публікації.
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Неоднозначний вчинок депутат пояснив у своєму фейсбуці вже канонічним висловом російської пропаганди "как знак дружбы с братским народом". Після цього, мовляв, взнав про себе чимало нового. Також він поскаржився на відсутність толерантності до його думки.
Публікація депутата у фейсбуці / Скриншот 24 каналу
Показує рівень дискусії, аргументації та толерантності до чужої думки!: "Хто не з нами(з нациками), того треба знищити",
– написав Хорішко.
Зокрема, член депутатської фракції ОПЗЖ опублікував повідомлення, яке йому написали з акаунту з українським прапорцем. Там співрозмовник вказав на те, що політик є "мерз*тою" та у формі погрози порадив боятися за свою голову.
Повідомлення, яке написали депутату / Скриншот Володимира Хорішко
Що відомо про цього депутата
На сайті Облради Дніпропетровщини є вкрай мало інформації про Хорішко. Там вказано, що він народився в 1982 році та працює на посаді Директора ТОВ "Еко-Союз Синельникове".
До 2016 року він мав лише середню освіту. Проте тоді він вступив до Вищої школи менеджменту у польському місті Лежнице. Там депутат навчався на спеціальності "право". Варто зауважити, що це приватний навчальний заклад.
У "анкеті" сайту облради політик виглядає значно патріотичнішою постаттю, ніж у фейсбуці. Адже на фото він стоїть у красивій сорочці з жовто-блакитною вишивкою.
Портрет Володимира Хорішко / Фото Дніпровської облради