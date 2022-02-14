У Кривому Розі дівчата провалилися під кригу: подробиці трагедії на балці Калетіна

Двоє школярок провалилися під лід на водоймі в Кривому Розі. Дітей рятували місцеві жителі, але живою витягнули лише одну дівчинку.

Моторошний інцидент стався 12 лютого о 17:30 між мікрорайонами Ювілейний та Сонячний. Учениці школи №118 у Кривому Розі переходили штучну водойму по слизькій трубі та не втримались на ній.

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Як рятували дівчат

Крик 11-річної дівчинки почула місцева жителька. Вона розповіла про це чоловікові й 62-річний Володимир Бондарук побіг рятувати дітей.



Першою дітей у воді побачила жителька Кривого Рогу / Фото "Свої"

Криворіжець схопив електричну переноску, щоб витягнути дівчат. На допомогу йому підбігли троє молодиків, двоє з яких також провалилися під кригу.



Чоловік схопив переноску та побіг рятувати дівчат / Фото "Свої"

На жаль, одна дівчинка після падіння в крижану воду померла одразу. Іншій вдалося врятувати життя.



Одну школярку вдалося врятувати / Фото "Свої"

На місце викликали патрульних, які оперативно доставили дитину до лікарні. Медики діагностували в неї сильне обмороження. Згодом її перевели з реанімації до відділення педіатрії в стабільному стані.

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Залучили водолазів

Тіло другої школярки шукали пів години. До справи залучили рятувальників та водолазів. Врятувати її не вдалося, оскільки дитина пробула під водою 2 години.



Тіло іншої дівчинки скерували на експертизу / Фото "Свої"

Її виявили на глибині 4 метрів та передали правоохоронцям. Остаточні висновки зроблять після судмедекспертизи.

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Інцидент на Херсонщині

Інший випадок стався у Херсонській області. У місті Олешки під кригу на річці провалилися 3 дітей – дівчинка з молодшими братами.

Дітлахів, віком 7, 8 та 12 років врятував випадковий охоронець яхт-клубу. Чоловік обв’язався мотузкою та попросив колегу допомогти.

До місця, де провалилися діти, довелося повзти. Спершу дістав дівчинку, потім хлопчиків - останнього витягнули непритомним, але його врятувати медики.

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